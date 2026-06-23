ترمب بعد تنحي ستارمر: كان لطيفا لكنه ارتكب أخطاء قاتلة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، معتبرا أن سياساته في مجاليْ الطاقة والهجرة ألحقت به ضررا سياسيا كبيرا، وأسهمت في إضعاف موقعه داخل حزب العمال.

وقال ترمب -للصحفيين في البيت الأبيض أمس الاثنين- إنه يعتبر ستارمر "رجلا لطيفا"، لكنه اتهمه بسوء إدارة ملف الطاقة من خلال عدم استغلال موارد النفط والغاز في بحر الشمال، والتركيز على مشاريع طاقة الرياح.

وأضاف أن المملكة المتحدة تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها في مجال الطاقة من النرويج، رغم امتلاكها حصة أكبر من موارد بحر الشمال، معتبرا أن إحجام لندن عن استغلال تلك الموارد يعود إلى اعتبارات بيئية.

حرب إيران وترت العلاقة

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن ستارمر لم يكن متعاونا بالقدر الكافي مع الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والحرب على إيران، لافتا إلى خلاف سابق بين الجانبين بشأن استخدام قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال ترمب إن رئيس الوزراء البريطاني أبدى في البداية تحفظا على استخدام القاعدة قبل أن يتراجع لاحقا، مضيفا أن هذا الموقف "أضر به بشدة". وتابع: "كانت لديه مشكلتان: الطاقة والهجرة، وبالنسبة لهذين الملفين فقد سبب لنفسه ضررا بالغا".

وأعرب ترمب -في الوقت نفسه- عن تمنياته لستارمر بالتوفيق، قائلا إنه "صديق له نوعا ما"، وذلك بعد ساعات من إعلان الأخير عزمه الاستقالة من زعامة حزب العمال.

وكان ستارمر أعلن -أمس الاثنين- تنحيه عن قيادة الحزب بعد أشهر من الضغوط الداخلية، وتراجع شعبيته عقب النتائج المخيبة التي حققها الحزب في الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخلفه السياسي العمالي المخضرم آندي بيرنهام الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى، في خطوة قد تجعل بريطانيا أمام سابع رئيس وزراء خلال عقد واحد.

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وتوقع الرئيس الأمريكي -الأحد الماضي- أن يتنحى ستارمر من منصبه تحت وطأة ضغوط شديدة.

وكتب ترمب -على منصته "تروث سوشيال"- أن "ستارمر سيستقيل من منصب رئيس الوزراء"، مضيفا أنه "فشل فشلا ذريعا في مسألتين بالغتيْ الأهمية هما الهجرة والطاقة".