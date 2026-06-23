بين الرهان على إيران ومفاوضات واشنطن.. هل يجد لبنان الحل في سويسرا؟

يتواصل الجدل بشأن الأجدى للبنان، أمام مسارين ظلا يتنازعان منذ دخول حزب الله على خط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، عقب أيام من اندلاعها، في أواخر فبراير/شباط الماضي.

ويتمثل المسار الأول في المراهنة على تصميم إيران بعدم انفصال لبنان عن الإطار التفاوضي مع الولايات المتحدة، بل واعتباره شرطا لمواصلة المباحثات، في حين يراهن المسار الثاني على المباحثات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، والتي يُنتظر أن تُعقد خامس جولاتها مساء اليوم الثلاثاء.

ولعل في تصريحات الدبلوماسية الإيرانية اليومية التي تشدد على أن لبنان جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم مع أمريكا، ما يؤكد تمسك طهران بهذا المسار، بالنظر إلى أنه استطاع فرض نجاحه، أمام المحاولات الإسرائيلية في المقابل لعزل لبنان عن السياق الدولي.

واليوم هدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن بلاده سترد إذا انتهكت إسرائيل مذكرة التفاهم بأي شكل بما في ذلك مهاجمة لبنان وحزب الله.

في حين يؤكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن المسار التفاوضي هو السبيل الوحيد لتأمين الاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.

عقب اتفاق إيران: هدوء مشوب بالحذر في لبنان

ويرصد مراسل الجزيرة في بيروت أدهم أبو الحسام هدوءا وغيابا تامَّين للغارات أو القصف المدفعي الإسرائيلي بطلب أمريكي، باستثناء إطلاق مسيّرات الاحتلال قذائف تحذيرية لعرقلة عودة عائلات النازحين الخجولة والحذرة.

غير أن إسرائيل لم تتوقف عن المحاولة في إفساد مسار التهدئة الميدانية، بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية اليوم النار على لبنانيين في بلدة النبطية الفوقا جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين وجرح آخر، وفق ما صرّح به الدفاع المدني في جنوب لبنان للجزيرة، الأمر الذي اعتبره خرقا وانتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار.

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- بأن القيادة العسكرية الإسرائيلية أصدرت تعليمات جديدة تقضي بحصر العمليات العسكرية في لبنان ضمن إطار دفاعي فقط، في حين أفاد إعلام إسرائيلي باتخاذ قرار بسحب "فرق التأهب" من الشمال بعد وقف إطلاق النار مع لبنان.

ويترافق هذا مع سريان وقف إطلاق نار يوصف بالهش مع حزب الله في إطار المسار التفاوضي الحالي بين الولايات المتحدة وإيران وما يتصل به من ملفات إقليمية.

نتيجة المسار الإيراني: اتفاق يشمل لبنان لكنه هش

هذا الهدوء الحذر والنسبي في لبنان يوصف إيرانيا بأنه ثمرة للإصرار طوال شهور الحرب على شمول لبنان في الاتفاق، والذي أعلن مساء الأربعاء الماضي مع الولايات المتحدة.

ووفق النسخة التي نشرتها وكالة رويترز من الاتفاق، فقد نص البند الأول على التالي:

"تعلن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية، بمجرد توقيع مذكرة التفاهم، إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم شن أي عمل عدائي ضد بعضهما بعضا والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، والأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة".

ويتطابق ذلك مع ما نشرته عدة وكالات مثل وكالة أسوشيتد برس ووكالة الأنباء الإيرانية، وشكل هذا البند صدمة للنخب العسكرية الإسرائيلية التي رأى بعضها في الاتفاق صكّ اعتراف رسمي بالهيمنة الإيرانية على بيروت.

لكن في المقابل، لا يكف المستوى السياسي الإسرائيلي عن التصريح بعدم الانسحاب من جنوب لبنان، والتشديد على مواصلة العمل العسكري هناك، مما يثير الشكّ باحتمالات صمود المسار الإيراني.

لبنان الرسمي والرهان على التفاوض مع إسرائيل

توجه الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم إلى جولة المفاوضات الخامسة المباشرة التي بدأت في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، مزودا بتوصيات صارمة وثوابت سيادية من رئيس الجمهورية جوزيف عون ترتكز على: الانسحاب الكامل للاحتلال، وانتشار الجيش الوطني، وعودة الأسرى والنازحين، وإعادة الإعمار.

ويصّر مسؤولون لبنانيون على أن هذه ‌‌المفاوضات والتي بدأت جولتها الأولى في منتصف أبريل/نيسان الماضي هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، رغم أنها لم تنجح في إرساء الهدوء فضلا عن وقف إطلاق النار.

وجدد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي -الثلاثاء- تمسكه بفصل مسار مفاوضات لبنان مع إسرائيل عن المسار الإيراني الأمريكي، مشددا على أن أي قرار يخص لبنان "لا تتخذه إلا الدولة اللبنانية دون سواها"، مؤكدا على ضرورة أن تكون بلاده شريكا حقيقيا في أي مسار إقليمي يُبحث فيه مستقبل المنطقة.

وبالعموم، ينظر أنصار هذا المسار إلى أن المراهنة على إيران تعكس خطورة أكبر، وتنقل وكالة رويترز عن مسؤول لبناني ومسؤولين أجنبيين معنيين بشؤون لبنان قولهم إن اتفاق إيران وواشنطن سحب البساط من تحت أقدام الدولة اللبنانية، تاركا إياها في أضعف وضع لها حتى الآن.

وبالنسبة لمحللين لبنانيين، يذهب لبنان إلى المفاوضات اليوم لخوض معركتين: الأولى يسعى عبرها إلى استعادة قراره من إيران، والأخرى يحاول فيها استعادة أرضه من إسرائيل، كما يعبر عن ذلك الأكاديمي والباحث نوفل ضو.

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ويضيف ضو للجزيرة أن لبنان قادر على فرض شروطه بأدوات الشرعية، وبانتمائه للمشروع العربي، مشيرا إلى أنه "لا يمكن التفريط بالوساطات العربية لصالح المشروع الإيراني".

بادرة جديدة: هل تكون الحل؟

وبين المسارين المتباينين، يظهر مسار ثالث، تدور بشأنه تساؤلات حول إذا ما كان سيقارب بين هموم إيران ولبنان، وسيخرج بحلول عملية ترضي الجميع.

وأسفرت مباحثات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، بحضور وسطاء، عن إرساء آليات جديدة عكست وجود إرادة سياسية لإنقاذ "مذكرة التفاهم" من الانهيار، أحدها متعلق بلبنان.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه جرى الاتفاق على آلية بمشاركة قطر وباكستان وأمريكا ولبنان لمنع التصعيد.

وعلى هامش المباحثات، أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وجيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، والمبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اتصالا هاتفيا مشتركا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون.

ويرى محللون، مثل الأكاديمي والباحث السياسي علي أحمد، أن المسار الأخير يمكن أن يؤدي إلى مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل، تتكامل مع المسار الإيراني الأمريكي، ويمكن أن يحقق النتائج وينعكس إيجابا على لبنان.

ويؤكد أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، إبراهيم فريحات، أن رغبة طهران وواشنطن تلتقي في نقطة إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، فالولايات المتحدة ليست راغبة في الانخراط في مشاكل الشرق الأوسط، ولهذا السبب ليست معنية باستمرار الحرب، أما إيران فستكون أولويتها الآن إعادة الإعمار.