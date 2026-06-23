المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار عالق في هرمز

قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن خطة إجلاءٍ ‌لمئات السفن التي تقل 11 ألف بحار تقطعت بهم السُّبل في مضيق هرمز جارية حاليا لمساعدتها على العبور، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن متحدث باسم المنظمة عن بدء التنسيق مع السفن تمهيدا لعملية الإجلاء، دون تحديد إطار زمني. كما ذكرت المنظمة أنها حصلت على الضمانات الأمنية اللازمة، وتحققت بدقة من توافر شروط الملاحة الآمنة.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز في بيان: "ستُنفذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران وسلطنة عُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في المنطقة، والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري".

وتضمن إعلان المنظمة البحرية الدولية تعليمات من عمان حول كيفية مرور السفن عبر المضيق، وهو الممر المائي الضيق المؤدي إلى الخليج العربي، الذي كان يمر من خلاله خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي العالمية قبل الحرب.

مساران مؤقتان

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الدفاع العُمانية إن عملية الإجلاء ستتم على مراحل وفقا لخطة المنظمة الدولية التي نُوقشت على مدى أشهر. وأضافت أنه بالنظر إلى ارتفاع خطر التصادم في ظل ‌الظروف الراهنة، فإن من الضروري إجلاء السفن تدريجيا وبشكل مُنظم.

وذكرت الوزارة أن ما ‌يُعرَف بـ"مخطط فصل حركة المرور" غير آمن للاستخدام في الوقت الراهن، وأشارت إلى إمكان استخدام مسارين مؤقتين شمال المخطط وجنوبه.

ووفق خطة التحرك سيتم التواصل مع كل سفينة على حدة وإبلاغها بيوم عبورها الذي حددته الجهات التي تنسق معها المنظمة البحرية الدولية.

في الأثناء كشفت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، استمرار حركة العبور عبر المضيق منذ إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، وارتفاعها بمعدل لافت مقارنة بالأسبوع الذي سبق الإعلان.

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وبحسب الرصد، عبرت 20 سفينة مضيق هرمز منذ صباح اليوم 23 يونيو/حزيران، ليرتفع إجمالي السفن العابرة منذ إعلان الإغلاق في 20 يونيو/حزيران الجاري إلى 70 سفينة.

وأنشأ المخطط، الذي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية عام 1968، ممرات ملاحية عبر المياه الإيرانية والعُمانية في المضيق.

وتعتبر الألغام العائمة من بين المخاطر الرئيسية التي تهدد الملاحة في المياه المحيطة بمضيق هرمز.