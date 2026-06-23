وزارة العدل الأمريكية تحقق مع سلسلة مقاهٍ ترفض دخول نائب مؤيد لإسرائيل

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا مع سلسلة مقاهٍ صغيرة في نيويورك، عقب منشور لها على الإنترنت أفادت فيه بأنها كانت سترفض دخول النائب الأمريكي دان غولدمان، المعروف بدعمه لإسرائيل، لو أنها تعرفت عليه أثناء زيارته لأحد فروعها مطلع الأسبوع.

وقالت مساعدة وزير العدل الأمريكي هارميت ديلون عبر منصة إكس "فتح قطاع الحقوق المدنية بالوزارة تحقيقا، وسيتخذ إجراءات تنفيذية ⁠⁠إذا لزم الأمر".

وأكدت أن "القانون الاتحادي يحظر على الأماكن العامة مثل المقاهي التمييز ضد الزبائن على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن غولدمان -وهو عضو في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي– زار مقهى بوتيكا ‌‌كوفي في ويليامزبرغ في بروكلين خارج دائرته الانتخابية برفقة ابنته (7 أعوام) يوم الأحد الماضي.

"لا نخدم العنصريين"

وجاء القرار الصادر من وزارة العدل بفتح تحقيق مع سلسلة المقاهي، بعد منشور لها عبر إنستغرام جاء فيه "نرى أنك توقفت عند متجرنا اليوم لتناول القهوة".

وأضافت "نحن لا نخدم العنصريين أو الفاشيين أو من يكرهون ⁠⁠المثليين أو من يتيحون الإبادة الجماعية أو ⁠⁠أي شخص مثل هؤلاء. من المؤسف أننا لم نتعرف عليك على الفور، وإلا لكنا رفضنا دخولك. لا تأتِ أبدا إلى بوتيكا".

ولم يعد منشور المقهى مرئيا يوم الاثنين، ويبدو أنه ⁠⁠تم تعطيل الحساب الذي نُشر منه.

وقال غولدمان إنه ذهب إلى هناك حتى تتمكن ابنته من استخدام دورة المياه، وإنه اشترى فنجان قهوة لشكر الموظفين على السماح لها بذلك.

ويحظى غولدمان بتأييد حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وسيخوض الانتخابات التمهيدية اليوم 23 يونيو/حزيران ⁠⁠أمام براد لاندر المراقب المالي السابق لمدينة نيويورك ⁠⁠المدعوم من العمدة زهران ممداني.

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والمرشحان المتنافسان -لاندر وغولدمان- يهوديان.

ووصف عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية، واستمر الهجوم أكثر من ‌‌عامين، وأسفر عن استشهاد أكثر من 72 ألفا وإصابة نحو 172 ألفا، وتسبب في مجاعة شديدة، وتشريد ونزوح داخلي لجميع سكان القطاع.