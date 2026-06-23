إيران تسمح بعبور محدود للسفن في هرمز وترمب يتباهى بتدفق النفط

قال مصدر عسكري إيراني لوكالة فارس للأنباء، اليوم الثلاثاء، إنه يُسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية ‌التابعة للحرس الثوري الإيراني، بينما تباهى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدفق شحنات النفط منذ أمس الاثنين مع تقدم المفاوضات بين الجانبين.

وأضاف المصدر الإيراني أن عدد السفن المصرح لها بالمرور يتفاوت يوميا حسب الظروف، وذلك في أعقاب فترة تم خلالها، وفق المصدر نفسه، إغلاق المضيق وحظر إصدار التصاريح بسبب "الأعمال المعادية من جانب إسرائيل وما تردد عن انتهاكات من ‌جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف ‌إطلاق النار".

وفي غضون ذلك، تشير بيانات تتبع السفن إلى أن ناقلات مرتبطة بإيران واصلت عبور الممر المائي الحيوي، مع انتعاش حركة العبور أمس الاثنين في ظل تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعاد الرئيس ترمب ليعلن، اليوم الثلاثاء، موافقته الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا دون فرض أي حصار بحري إضافي، مشيرا الى تدفق ما يربو على 19 مليون برميل من النفط عبر الممر أمس الاثنين.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات أمس الاثنين بعد يوم من انطلاقها باتفاق الطرفين على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق دائم في غضون 60 يوما. وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس/آب، مما هدأ المخاوف بشأن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية ودفع الأسعار إلى الانخفاض.

بيان عماني إيراني

من جهتها، طمأنت سلطنة عمان وإيران الأسواق العالمية بإعلانهما الالتزام عبر بيان مشترك، بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية. كما أكّدتا على أهمية مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وجاء في البيان المشترك أيضا "تأكيدهما، بوصفهما الدولتين الساحليتين المُشاطئتين لمضيق هرمز، بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز". كما ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم "إسلام آباد".

وأعلن الجانبان اتفاقهما على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي خارجية البلدين للتوصل إلى تفاهم بشأن الإدارة المُستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستُقدَّم في هذا الشأن والتكاليف المُرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية.

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وفي هذا السّياق، اتفق الجانبان أيضا على عقد مُناقشات مع الدول المُشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات الصلة، مع دعوتهما إلى احترام جميع الترتيبات المُتعلّقة بمضيق هرمز، بما في ذلك الاحترام الكامل لسيادتي دولتي المضيق وحقوقهما السّيادية.

تدفق السفن

في الأثناء، أظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتين عملاقتين كانتا ضمن السفن التي تقطعت بها السبل عبرتا مضيق هرمز ‌اليوم الثلاثاء، بينما يتوقع محللون خروج المزيد من شحنات النفط الخام التي تعطلت في الخليج منذ اندلاع الحرب، مع تزايد دخول ناقلات خاضعة لعقوبات عبر المضيق لتحميل النفط الإيراني وتصديره، بعد تعليق الولايات المتحدة العقوبات.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلة النفط العملاقة (دبي إنرجي) التي تستأجرها شركة الطاقة الحكومية التايوانية (سي بي سي)، والتي تحمل مليوني برميل من النفط الخام من أبو ظبي والسعودية، خرجت من المضيق خلال الليل وتبحر الآن باتجاه كاوشيونغ في تايوان.

وأظهرت البيانات أن ناقلة نفط عملاقة أخرى، هي (يونيفرسال غلوري)، التي تستأجرها شركة التكرير الكورية الجنوبية (جي إس كالتكس)، غادرت المضيق اليوم وعلى متنها مليونا برميل من النفط الخام السعودي.

وأظهرت البيانات أن ناقلتين خاضعتين للعقوبات، وهما (سوبار) و(ساراك)، تتجهان نحو المضيق اليوم، وتستطيع كل منهما نقل مليون برميل من النفط.