أخبار|حريات|أفغانستان

أمنستي تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن خطط "متهورة" لترحيل الأفغان

حفظ

Refugees queue in the heavy rain, while waiting to be registered in a registration camp near Presevo, southern Serbia, 27 November 2015. Macedonia, Serbia and Croatia on 19 November 2015 have started restricting access to migrants on the Balkan route to Syrians, Iraqis and Afghans. It is a part of a joint effort to reduce the number of asylum seekers streaming into the European Union.
لاجئون سوريون وعراقيون وأفغان يصطفون بانتظار تسجيل أسمائهم في مخيم جنوب صربيا (الأوروبية)
Published On 23/6/2026
|
آخر تحديث: 15:34 (توقيت مكة)

دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن خطط لترحيل اللاجئين الأفغان، ووقف أي تعاون مع سلطات حركة طالبان بشأن ترتيبات إعادة المرحلين إلى بلدهم.

وأكدت أن أفغانستان لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال بلدا آمنا لإعادة اللاجئين، وأن هذا النهج يعرّض حياة المرحلين لخطر جسيم، كما حذرت منه مرارا جهات أممية عدة.

وأشارت المنظمة إلى أن المفوضية الأوروبية دعت مؤخرا ممثلين عن طالبان إلى بروكسل لبحث ترحيل أفغان، في خطوة تأتي استجابة لضغوط من بعض الدول الأعضاء لتسريع عمليات الترحيل، رغم تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك، والأزمة الإنسانية العميقة التي يعيشها البلد مع انعدام الأمن الغذائي وحاجة نحو 22 مليون شخص إلى مساعدات.

وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في منظمة العفو الدولية، إن أي تحرك أوروبي في اتجاه الترحيل إلى أفغانستان "متهور وخطير ويتجاهل التزامات الاتحاد القانونية، وخاصة حظر إعادة أي شخص إلى وضع يواجه فيه خطرا على حياته".

وأضافت أن هذا التوجه يناقض المعايير الحقوقية التي وضعها الاتحاد نفسه للتعامل مع طالبان، ويتجاهل المخاطر الموثقة التي قد يتعرض لها المعادون، بما في ذلك الاضطهاد والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والانتقام.

وشددت أمنستي على أن "نظام القمع الممنهج الذي تفرضه طالبان" يمس كل جوانب الحياة اليومية، ولا سيما عبر القيود الشديدة على حقوق النساء والفتيات، والاستخدام الواسع للتعذيب وسوء المعاملة، والاعتقالات التعسفية والإعدامات خارج نطاق القضاء، داعية الاتحاد الأوروبي إلى احترام التزاماته الحقوقية بدل السعي لإعادة من فروا طلبا للحماية.

المصدر: منظمة العفو الدولية

إعلان