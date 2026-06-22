3 آليات و20 جنديا.. توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا

توغلت قوة إسرائيلية، اليوم الاثنين، داخل قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، جنوب سوريا، قبل أن تنسحب بعد تنفيذ انتشار ميداني استمر فترة محدودة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود قوله إن القوة المتوغلة تألفت من ثلاث آليات، بينها آليتان عسكريتان ومركبة من طراز "هاي لوكس"، وعلى متنها نحو 20 جنديا، حيث دخلت إلى القرية والأراضي الزراعية المحيطة بها.

وأوضح محمود أن القوة الإسرائيلية وصلت إلى منطقة بئر بلال الغبيط، وأقامت حاجزا مؤقتا استمر قرابة ساعة، قبل أن تنسحب باتجاه ثكنة الجزيرة عبر طريق زراعي شمال قرية معرية.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من تنفيذ قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) جولة ميدانية في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي، شملت عددا من الأحياء والشوارع، والتقت خلالها سكانا محليين وأصحاب محال تجارية للاطلاع على الأوضاع الميدانية في المنطقة.

وعقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، في حين أكدت دمشق التزامها بالاتفاقية.

وتتهم دمشق إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق فض الاشتباك من خلال تنفيذ توغلات داخل الجنوب السوري، إلى جانب عمليات مداهمة واعتقال وتجريف للأراضي وإطلاق قذائف في مناطق حدودية.

وتؤكد الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل داخل الأراضي السورية "باطلة ولاغية" ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بموجب القانون الدولي، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد لما تصفه بالانتهاكات المتكررة، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية التي تنتشر فيها قواتها في الجنوب.