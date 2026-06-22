نتنياهو: سنبقى في المناطق الأمنية بلبنان وسوريا وغزة

⁠قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ⁠نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة، كما أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا طالما بقي رئيسا للوزراء، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وأضاف نتنياهو -في كلمة خلال مؤتمر لرابطة صحفية إسرائيلية الأحد- أن الجيش سيواصل السيطرة على "المنطقة الأمنية" ‌في جنوب لبنان "طالما اقتضت الضرورة ذلك".

وقال "سنُبرم اتفاقا مع لبنان عندما نتخلص من تهديد حزب الله، وأتطلع إلى هذا".

وخلال اليومين الماضيين، صرح عدد من المسؤولين الإسرائيليين -بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير- بأن تل أبيب لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان.

يأتي ذلك رغم توقيع الولايات المتحدة وإيران -قبل أيام- مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، تتضمن بندا يتعلق بضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وخلال العامين الماضيين، صدرت دعوات في إسرائيل لتحويل أجزاء واسعة من جنوب لبنان إلى ما يسمى بالمنطقة العازلة الخاضعة لسيطرة الجيش.