مقتل مصري بهجوم على سفينة في البحر الأسود وبيانات التتبع تكشف مسارها

نشرت الإدارة البحرية للموانئ الأوكرانية مقطع فيديو قالت إنه يوثق آثار هجوم شنته طائرات مسيّرة روسية، ليلة 22 يونيو/حزيران الجاري، على سفن تجارية كانت متجهة إلى موانئ أوكرانية، في حادث أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم بنما، وفق مسؤولين أوكرانيين.

وقالت الإدارة إن حريقا اندلع على متن سفينة الشحن "فيكتريس" (VICTRESS) عقب الهجوم، مما تسبب في أضرار جسيمة بالسفينة، وأكد مسؤول أوكراني أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري عمره 58 عاما.

وأشارت الإدارة إلى أن سفنا تجارية أخرى ترفع أعلام بالاو وبليز أصيبت أيضا بأضرار مادية جراء الهجوم، وواصلت الإبحار رغم الأضرار التي لحقت بها.

واعتبرت الإدارة البحرية الأوكرانية أن الضربات المتعمدة للأسطول التجاري والبنية التحتية البحرية تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن الملاحة الدولية.

مسار "فيكتريس" قبل الهجوم

أظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة عبر منصة مارين ترافيك (MarineTraffic) أن سفينة الشحن "فيكتريس" كانت قد غادرت ميناء كورفز التركي متجهة إلى سولينا الرومانية عند مدخل دلتا الدانوب، قبل إعلان كييف تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود.

وتشير البيانات إلى أن السفينة غادرت الميناء التركي يوم 19 يونيو/حزيران الجاري، ثم عبرت نطاق إسطنبول ومضيق البوسفور شمالا باتجاه البحر الأسود، وصولا إلى منطقة قريبة من سولينا الرومانية.

وأظهرت آخر إشارة معلنة للسفينة على منصة مارين ترافيك أنها كانت في شمال غربي البحر الأسود، قرب مدخل دلتا الدانوب، على مسافة تقارب 10 أميال بحرية من وجهتها المعلنة، وكان آخر تحديث لموقعها قبل أكثر من 21 ساعة من وقت الرصد.

سفينة مرتبطة بشركة تركية

وتوضح بيانات الرحلة أن السفينة قطعت نحو 271 ميلا بحريا من إجمالي مسار ملاحي يبلغ 281 ميلا بحريا، وكانت وجهتها المعلنة سولينا في رومانيا، وهي نقطة قريبة من الممرات البحرية المؤدية إلى موانئ الدانوب والبحر الأسود.

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وتحمل السفينة رقم التعريف البحري الدولي 9030498، وترفع علم بنما. وتظهر بيانات مارين ترافيك أن المالك المستفيد والمدير التجاري للسفينة هو شركة رنا دنيزجيليك ناكليات صناعي وتجارت التركية، بينما يظهر المالك المسجل باسم فيكتريس شيبينغ ليمتد في جزر مارشال.

وتتقاطع هذه البيانات مع ما أعلنته البحرية الأوكرانية بشأن الصلة التركية بالسفينة، إذ قالت إن السفينة مملوكة لشركة تركية، وكان على متنها 9 بحارة من مصر وتركيا والهند.

عملية إنقاذ في ظروف معقدة

من جهتها، أعلنت البحرية الأوكرانية أن حريقا واسع النطاق اندلع على متن "فيكتريس" بعد تعرضها لضربة بطائرة مسيّرة.

ونشرت البحرية صورا لعملية إنقاذ أفراد الطاقم، وقالت إن زوارقها نفذت عملية الإجلاء في ظروف معقدة، وسط خطر امتداد الحريق على متن السفينة.

وأكدت البحرية وقوع خسائر بشرية بين أفراد الطاقم، وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون الإعمار، أوليكسي كوليبا، إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم، وهو طاهٍ مصري.

واعتبر كوليبا أن الهجمات على السفن التجارية والممرات البحرية الإنسانية تمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي والاقتصادي العالمي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاهها.

ممر حساس عند مدخل الدانوب

تقع منطقة سولينا عند مدخل دلتا الدانوب، وهي قريبة من الممرات البحرية التي اكتسبت أهمية متزايدة خلال الحرب، بعد تحول مسارات الدانوب والبحر الأسود إلى شريان رئيسي لحركة السفن التجارية المرتبطة بأوكرانيا.

ومنذ تراجع العمل بالاتفاقات البحرية السابقة الخاصة بتصدير الحبوب، أصبحت الموانئ والممرات المرتبطة بالدانوب جزءا مركزيا من حركة التصدير الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق بالحبوب والبضائع التجارية.

ولهذا يكتسب أي استهداف قريب من هذه المنطقة حساسية إضافية، إذ لا يصيب سفينة واحدة فقط، بل يثير مخاوف أوسع بشأن سلامة الممرات البحرية وحركة السفن التجارية في شمال غربي البحر الأسود.

استهدافات سابقة لسفن تجارية

يأتي استهداف "فيكتريس" ضمن سلسلة حوادث قالت أوكرانيا إنها شملت سفنا تجارية وممرات ملاحة مرتبطة بموانئها على البحر الأسود.

ففي 29 مايو/أيار الماضي، أعلنت البحرية الأوكرانية تعرض سفينة الشحن "أنت" (ANT) لهجوم بطائرة مسيّرة أثناء إبحارها من أحد موانئ أوديسا باتجاه تركيا، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة اثنين من أفراد طاقمها. والسفينة مملوكة لجهة تركية وترفع علم فانواتو.

وسبق ذلك، في مارس/آذار الماضي، إعلان الإدارة البحرية للموانئ الأوكرانية إصابة سفينة الشحن "بول" (BULL) التي ترفع علم بنما بأضرار جراء هجوم بطائرة مسيّرة قرب ميناء تشورنومورسك أثناء نقلها شحنة من الذرة، وقد واصلت رحلتها بعد الحادث.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، قالت البحرية الأوكرانية إن سفينتي "إيماكريس 3″ (Emmakris III) و"كابتن كرم" (Captain Karam) اللتين ترفعان علم بنما، أصيبتا بهجمات بطائرات مسيّرة أثناء دخولهما أحد الموانئ الأوكرانية لتحميل القمح، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالسفينتين.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار استهداف الموانئ والبنية التحتية البحرية والممرات التجارية في البحر الأسود، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا.

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وتقول كييف إن هذه الهجمات تستهدف تقويض ممراتها البحرية وإرباك حركة الصادرات، وتثير الحوادث المتكررة مخاوف بشأن أمن السفن التجارية التي تعمل قرب الموانئ الأوكرانية أو الممرات المرتبطة بالدانوب.