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اجتماع رباعي بالقاهرة لتوحيد ليبيا وفق مبادرة أمريكية

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المصدر: حساب وزارة الخارجية المصرية على فسبوك الرابط:https://www.facebook.com/share/p/1EWbTfx57w/ نص المنشور: وزير الخارجية يعقد اجتماعاً مع نظيريه السعودي والتركي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم السبت ٢٠ يونيو، اجتماعاً ضم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، والسيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع شهد تبادلاً معمقاً للرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية، حيث تم تناول الملف الإيراني على ضوء التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتأكيد على أهمية البناء على هذه الخطوة الهامة بما يسهم في خفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا واحترام سيادتها، ودفع العملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية. واضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد ايضا تناول مستجدات القضية الفلسطينية خاصة التطورات فى قطاع غزة، فضلا عن الأوضاع في القارة الأفريقية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم الأمن والاستقرار فى القارة.
بولس (يمين) يليه وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا على التوالي (الصحافة المصرية)
Published On 22/6/2026
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آخر تحديث: 09:17 (توقيت مكة)

قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، الأحد، إن الولايات المتحدة وتركيا ومصر والسعودية أكدت أهمية استمرار توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع رباعي عُقد السبت في القاهرة، جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظريه السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، مع مستشار ترمب، ناقشوا خلاله جملة من القضايا الإقليمية، وفق بيان أصدره بولس.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع أكد -أيضا- أهمية البناء على إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بليبيا، والجهود القائمة لخفض حدة التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الأطراف المجتمعة على ضرورة التعاون لدعم توحيد ليبيا وسيادتها واستقرارها على المدى الطويل.

ووفق البيان، أكد الاجتماع أهمية استمرار التقدم نحو توحيد مؤسسات ليبيا السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن ذلك أمر أساسي لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتحقيق استقرار دائم، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لجميع الليبيين، وفق ما جاء في البيان.

وكان بولس كشف الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة تسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، في محاولة لتوحيد البلد الغني بالنفط.

وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي ووالد زوج تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: "خطتنا هي تشكيل حكومة موحدة وتوحيد جميع المؤسسات"، إلا أن هذه الخطة لم تُطرح رسميا من الأطراف الليبية وتستند معظم تفاصيلها إلى مصادر مطلعة، لا إلى اتفاق معلن.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مع مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب @emad_badish
الدبيبة خلال لقاء سابق مع بولس في ليبيا (الصحافة الليبية)

اجتماع ليبي مصري

وجاء البيان تزامنا مع اجتماع عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، خلال زيارته لليبيا.

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وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك لدعم التنمية، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، مؤكدين أهمية التنسيق لتعزيز الاستقرار وتوحيد المؤسسات الوطنية وترسيخ المسار السلمي.

وتعيش البلاد انقساما سياسيا بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس المعترف بها دوليا وتدير غرب البلاد، والحكومة المكلفة من مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد في بنغازي وتدير الشرق ومعظم الجنوب.

وفي السياق، أعلنت قيادة قوات الشرق الليبي استعدادها للانخراط في مفاوضات بشأن مبادرة تقدمت بها أمريكا لتوحيد السلطة التنفيذية، في حين أعلن رئيسا المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة والمجلس الرئاسي محمد المنفي رفضهما للمبادرة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفقة تكالة والمنفي، قد أعلنوا في بيان مشترك الاتفاق على خريطة طريق جديدة تتضمن تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير/شباط 2027، وسط جهود مستمرة للبعثة الأممية لإنهاء الانقسام.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

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