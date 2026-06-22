أوكرانيا تستهدف منشأة روسية لإلكترونيات الصواريخ وموسكو تهاجم زاباروجيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها من بينها مدينة زاباروجيا، في حين أعلنت روسيا سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية.

وأفادت النيابة العامة الأوكرانية بأن طائرة مسيّرة روسية قصفت فجر الاثنين منزلا لعائلة في بلدة بمنطقة سومي، مما أدى إلى مقتل صبي (13 عاما) ووالده (36 عاما) وجدّته (73 عاما) وإصابة عدد من أفراد الأسرة.

وفي مدينة زاباروجيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية إيفان فيدوروف -عبر تليغرام- مقتل امرأة بعدما حوصرت داخل منزل اشتعلت فيه النيران جراء غارة روسية بطائرة مسيّرة.

كما أفاد رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا (جنوبي البلاد) أوليغ كيبر بمقتل شخص إثر هجوم بصاروخ باليستي من طراز "إسكندر" مساء الأحد على موقع زراعي.

في الأثناء، أعلن أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني مقتل أحد أفراد طاقم سفينة شحن ترفع علم بنما في البحر الأسود، بعد اندلاع حريق فيها نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، موضحا أن الضحية طاهٍ مصري يبلغ 58 عاما، في حين جرى إنقاذ 8 من أفراد الطاقم.

كما أعلن الجيش الأوكراني تنفيذ ضربة استهدفت مصنعا لإنتاج مكونات إلكترونية للصواريخ في منطقة فارونيش الروسية، باستخدام صواريخ كروز تُطلَق من الجو، واصفا المنشأة بأنها عنصر أساسي في الصناعات الدفاعية الروسية، خصوصا المرتبطة بأنظمة "إسكندر".

وأظهرت لقطات مصورة تصاعد أعمدة دخان كثيفة من الموقع المستهدَف، في حين قال حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف إن منشآت إنتاجية تعرضت لأضرار وأصيب 3 أشخاص، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت أهدافا جوية "عالية السرعة".

وأعلن غوسيف لاحقا مقتل 5 أشخاص إثر هجوم صاروخي على المدينة، لافتا إلى اندلاع حريق واسع في منشأة صناعية وتعرضها لأكبر الأضرار، إضافة إلى إصابة عشرات الأشخاص.

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كما أفادت السلطات الروسية بإسقاط نحو 60 طائرة مسيّرة أوكرانية، مما أدى إلى إغلاق مطارات موسكو الأربعة مؤقتا.

وأمس الأحد، استهدفت روسيا مقاطعات أوكرانية عدة، لا سيما خاركيف التي شهدت سقوط قتلى وجرحى وتضرر مبانٍ سكنية.

كما استمرت الهجمات على منشآت طاقة في خيرسون وأوديسا، بالتزامن مع عمليات مكثفة في دونيتسك، في حين نفذت القوات الأوكرانية ضربات بعيدة المدى ضد مواقع نفطية وجسور حيوية في شبه جزيرة القرم.

ويأتي ذلك في إطار الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، حيث تواصل روسيا شن غارات متكررة داخل أوكرانيا، مقابل تصعيد كييف هجماتها التي تستهدف منشآت عسكرية وصناعية داخل الأراضي الروسية.