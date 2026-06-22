ستارمر يستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم.

وقال ستارمر -في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في داونينغ ستريت بلندن- إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف أنه اتخذه قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال.

وتابع أنه سيطلب من حزبه تحديد جدول زمني لاختيار خليفة له مع فتح باب الترشيحات في 9 يوليو/تموز المقبل.

وأكد أنه ورث حزبا مفلسا سياسيا، وأن البعض اعتبر أن الحزب قد انتهى، قائلا إنه أثبت لمن قالوا ذلك العكس تماما.

وتابع رئيس الوزراء المستقيل أن حكومته أعادت الثقة في الاقتصاد والدفاع والأمن القومي، وقدم مؤشرات تدعم ما اعتبرها نجاحات حققتها حكومته في عدة مجالات.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت الضغوط على ستارمر داخل حزب العمال لدفعه إلى الاستقالة، وذلك عقب فوز منافسه على زعامة الحزب آندي بيرنهام بمقعد برلماني انتخابات فرعية بشمال إنجلترا.

ويتولى بيرنهام منصب عمدة مانشستر الكبرى، ويلقب بـ"ملك الشمال"، ويتيح له الفوز الكاسح الترشح رسميا لزعامة حزب العمال.