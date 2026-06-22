عاجل,
أخبار

عاجل | الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير شؤون خارجية فرنسا بسويسرا تعزيز الاستقرار بالمنطقة

حفظ

ترامب ومادورو
Published On 22/6/2026
|
آخر تحديث: 13:47 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان