بيان قطري باكستاني: تقدُّم مشجع في اختتام الجولة الأولى من محادثات سويسرا

أعلنت قطر وباكستان -اليوم الاثنين- اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران، التي عُقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام آباد.

وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن إحراز تقدم مشجِّع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف.

وأوضح البيان أن الأطراف اتفقت -استنادا إلى مذكرة التفاهم- على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة، على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادتهما مجموعات عمل متخصصة تُعنى بالملف النووي والعقوبات والمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم، فضلا عن بحث المسائل الأخرى ذات الصلة.

خريطة طريق

وأضاف أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية.

كما أشار البيان إلى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف -خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم- بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم، وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بلبنان، اتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد، تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية، وبتيسير من الوسطاء، لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد، وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تتواصل المحادثات الفنية طوال ما تبقى من الأسبوع في منتجع بورغنشتوك، لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة.

وأكدت قطر وباكستان -في البيان- مواصلتهما بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات في أجواء بناءة وصولا إلى اتفاق نهائي، معربتيْن عن تقديرهما للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بالحلول الدبلوماسية وسعيهما إلى تسوية سليمة للنزاع.

لبنان هو الاختبار الأول

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جهود الوساطة القطرية الباكستانية أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان.

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وأضاف عراقجي، في منشور على منصة إكس، أن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في خلية منع الاحتكاك في لبنان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه تم إعفاء صادرات النفط ورفع الحصار والإفراج الفوري عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران.

وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران -مع الوسيط الباكستاني- توصلهما إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.