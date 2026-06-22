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عاجل | الخارجية القطرية: اختتمت جولة المحادثات الأولى بمشاركة واشنطن وطهران والوسيطين القطري والباكستاني

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ترامب ومادورو
Published On 22/6/2026
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آخر تحديث: 04:21 (توقيت مكة)

الخارجية القطرية: اختتمت جولة المحادثات الأولى بمشاركة واشنطن وطهران والوسيطين القطري والباكستاني

الخارجية القطرية: أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرن وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية

الخارجية القطرية: الأطراف في لوسيرن اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة

الخارجية القطرية: كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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