شاهد.. قذيفة أمريكية تصيب قاربا في الكاريبي وتخلف قتيلين

قال الجيش الأمريكي إنه قتل رجلين بغارة استهدفت سفينة يُشتبه في تهريبها مخدرات في البحر الكاريبي، في حين نجا 6 آخرون من غرق السفينة.

وذكرت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوثكوم) في بيان أن السفينة كانت "تبحر على طول طرق تهريب المخدرات المعروفة في منطقة الكاريبي".

وأفادت ساوثكوم بوجود "6 ناجين"، لكنها لم تُقدم أي تفاصيل عن حالتهم ولا عن كيفية إنقاذهم.

ويُظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود قاربا يتحرك في البحر قبل أن تصيبه قذيفة فتفجّره انفجارا هائلا.

وبهذا الهجوم الأخير، يرتفع عدد قتلى العمليات الأمريكية في الكاريبي إلى 206 منذ انطلاقها في سبتمبر/أيلول لمكافحة تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة عن طريق البحر.

ولم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أدلة دامغة على أن الزوارق المستهدفة كانت فعلا منخرطة في تجارة المخدرات.

وندد خبراء ومسؤولون أمميون بما اعتبروه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.