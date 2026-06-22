سلام: تصريحات الشرع تجاه لبنان وضعت حدا للتكهنات المضللة

أثنى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ما وصفه بالموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبّر عنه الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مقابلة تلفزيونية أمس الأحد، ورأى أنه "وضع حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سلام بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إذ قالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، في بيان، إن المكالمة كانت "مناسبة لتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين، وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون، من دولة إلى دولة، وعلى قاعدة المصالح المشتركة".

وذكر الشرع -في مقابلة تلفزيونية نقلت عنها وسائل إعلام سورية من بينها وكالة سانا- أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، لكن هذا التصريح "فُهم بشكل خاطئ، وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا"، وذلك بعد أن قال ترمب -أمس الأحد- إنه يقترب من "تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع".

وأشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل طُرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين.

وأكد الشرع الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان.

وتشهد العلاقات السورية اللبنانية تطورا واضحا منذ سقوط نظام بشار الأسد، إذ زار رئيس الوزراء اللبناني دمشق في مايو/أيار الماضي، وبحث مع الرئيس الشرع سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقبل ذلك، زار سلام العاصمة السورية في أبريل/نيسان 2025.