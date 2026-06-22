أخبار|أوكرانيا

زيلينسكي لرئيس بيلاروسيا: الاعتذار وحده لا يكفي

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FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy appears with German Chancellor Friedrich Merz following talks with European and U.S. leaders in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 13, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File)
زيلينسكي حذّر من أن روسيا تسعى إلى جر بيلاروسيا إلى الحرب (أسوشيتد برس)
Published On 22/6/2026

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى اتخاذ خطوات ملموسة لخفض التصعيد في المنطقة، قائلا إن الاعتذار وحده لا يكفي.

وقال زيلينسكي -في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية أمس الأحد- إن على لوكاشينكو أن يُظهر خفضا للتصعيد "يتجاوز مجرد الكلمات"، مضيفا أن مجرد اعتذار من حليف موسكو المقرب ليس كافيا.

وتابع الرئيس الأوكراني: "يمكنه الاحتفاظ لنفسه بعبارة: أنا أعتذر، فهذا لم ينجح منذ اليوم الأول للحرب".

وأمهل زيلينسكي نظيره البيلاروسي أسبوعا لتفكيك 4 محطات وسيطة تقول كييف إن موسكو تستخدمها في شن هجمات بالطائرات المسيّرة على الأراضي الأوكرانية.

وأكد أن مهلة أسبوع تمنح لوكاشينكو وقتا كافيا لإزالة معدات الدعم من بلاده، ملوّحا باتخاذ إجراء إذا لم تفعل مينسك ذلك، إذ قال: "إذا لم يفعل، فإننا سنتولى الأمر"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

Belarusian President Alexander Lukashenko attends the summit of the Supreme Eurasian Economic Council in Astana, Kazakhstan May 29, 2026. REUTERS/Turar Kazangapov
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو دعا موسكو وكييف إلى إنهاء الحرب (رويترز)

لا نصر عسكريا

وكان لوكاشينكو قد دعا -في وقت سابق- موسكو وكييف إلى إنهاء الحرب، قائلا إن تحقيق نصر عسكري بات أمرا غير واقعي لأي من الجانبين.

وقال لوكاشينكو إنه ليس لدى أوكرانيا ما تخشاه من بيلاروسيا، واعتذر لزيلينسكي عن تصريحات حادة أدلى بها في الماضي.

ومنذ أسابيع، وزيلينسكي يردد أن روسيا تسعى إلى جر بيلاروسيا إلى الحرب، محذرا مينسك من السماح بحدوث ذلك.

وتقول كييف إنها مهددة حاليا بوجود محطات تقوية روسية على الأراضي البيلاروسية، مضيفة أن موسكو تستخدم هذه المحطات لتوجيه الطائرات المسيّرة في هجمات على أهداف داخل أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قد دعا لوكاشينكو مرارا إلى تفكيك هذه المنشآت، قائلا: "إذا لم يغلقوها فسنغلقها نحن. انتهى".

وتُعدّ بيلاروسيا -التي تحدّ أوكرانيا ودول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي– حليفا وثيقا لروسيا، فيما تشهد علاقات مينسك وكييف توترا منذ أن استخدمت موسكو الأراضي البيلاروسية منطلقا لهجومها واسع النطاق على أوكرانيا عام 2022.

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المصدر: الألمانية + الجزيرة

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