رويترز: أبوظبي تفاوض نيودلهي لشراء صاروخ أسرع من الصوت

قالت مصادر هندية لوكالة رويترز للأنباء إن حكومتي نيودلهي وأبوظبي تجريان محادثات قوية لبيع منظومات دفاع هندية للإمارات، في ظل تكثيف الدولة الخليجية لمشترياتها العسكرية بعد الحرب التي شهدتها المنطقة.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر هندية -لم تسمها- أن من بين المنظومات الدفاعية التي تسعى الإمارات لشرائها من الهند، الصاروخ براهموس الأسرع من الصوت.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن المناقشات، التي لم يكشف عنها سابقا، تشمل بيعا محتملا لمنظومة الدفاع الجوي الهندية أكاشتير.

وقال مصدر ثالث مطلع على الأمر "أبدت الإمارات اهتماما بعدد من أنظمة الأسلحة الهندية، ومنها براهموس وأكاشتير. المحادثات بين الهند والإمارات في مراحلها الأولية وتتقدم بخطى سريعة".

وذكرت رويترز أن المسؤولين في الهند والإمارات لم يردوا على طلبات التعليق.

وتعاونت الهند وروسيا في تطوير براهموس، وهو من أسرع صواريخ كروز في العالم ويمكن إطلاقه من منصات برية وبحرية وجوية. أما أكاشتير، فهي منظومة دفاع جوي آلية كليا طورتها شركة بهارات إلكترونيكس ليمتد المملوكة للدولة الهندية بالتعاون مع الجيش.

وذكرت الوكالة أن الإمارات تدرس شراء عتاد دفاعي من الهند ومصادر أخرى، بعد تعرضها لهجمات إيرانية عنيفة خلال الحرب، ولتعزيز قدرتها على التصدي للتهديدات الناشئة، كما أنها بحاجة إلى حماية مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لصادراتها من الطاقة، بحسب رويترز.

ووقعت الإمارات هذا العام مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الدفاعي تتجاوز قيمتها 35 مليار دولار.

وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للأسلحة إلى الشرق الأوسط في الفترة من 2021 إلى 2025، إذ استحوذت على 54% من الواردات، تلتها إيطاليا بنسبة 12% وفرنسا بـ11%.

إعلان

وقبل إتمام أي صفقة لبيع صواريخ براهموس للإمارات، ستحتاج الهند إلى موافقة روسيا، نظرا لاشتراك البلدين في تطوير الصاروخ الذي يبلغ مداه 290 كيلومترا. واستبعد أحد المصادر أن يشكل ذلك عائقا في ظل العلاقات الوثيقة بين موسكو وأبوظبي.

وتشير بيانات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إلى أن الإمارات لديها بالفعل الصاروخ (إم جي إم-168 أتاكمز) الباليستي الأمريكي الذي يصل مداه الأقصى إلى 300 كيلومتر. أما في مجال الدفاع الجوي، فتملك منظومتي ثاد وباتريوت الأمريكيتين المتطورتين.

وأفاد خبراء في مجال الدفاع بأن منظومة أكاشتير ستساعد في دمج المعلومات من أجهزة أخرى لمواجهة أي تهديد جوي.