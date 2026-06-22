جامعة الدول العربية تعتمد نبيل فهمي أمينا عاما لها

اعتمد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الأردنية عمان، بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

ويأتي فهمي أمينا عاما للجامعة لمدة 5 سنوات، خلفا لأحمد أبو الغيط الذي تنتهي فترته في 30 يونيو/حزيران الجاري.

وفهمي دبلوماسي مخضرم، تولى منصب وزير الخارجية المصري بين عامي 2013 و2016، وسيكون تاسع أمين عام للجامعة التي تتخذ القاهرة مقرا لها.

وفي بيان الإجماع على ترشيحه، وصف فهمي (75 عاما) المنصب بأنه "مسؤولية كبيرة" نظرا إلى "ما تواجهه أمتنا من تحديات غير مسبوقة، ومخالفات صارخة للقانون الدولي من قِبل أطراف معتدية غدرا على دولنا وسلامتنا، وأخرى طال احتلالها لأراضينا وتعرقل تمكين أشقائنا من ممارسة حقوقهم المشروعة، فضلا عن تعرض منطقتنا لمخططات تستهدف الهيمنة، والمساس بأمن واستقرار العالم العربي".

ترحيب مصري

ورحبت الخارجية المصرية بتعيين فهمي، متمنية له التوفيق في أداء منصبه الجديد "بما يسهم في مزيد من تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آليات التنسيق والتعاون العربي".

ويأتي هذا الاختيار -بحسب البيان المصري- تقديرا للدور المهم الذي تضطلع به مصر على المستوى العربي والعلاقات الأخوية المتميزة التي تربطها بشقيقاتها من الدول العربية.

وسيكون نبيل فهمي هو الأمين العام التاسع للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، والثامن المختار من مصر مع استثناء فترة واحدة مع نقل المقر من القاهرة إلى تونس عام 1979، عقب توقيع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع إسرائيل.

وطوال تاريخها، لم يقد جامعة الدول العربية سوى أمناء عامّين مصريين، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي تولى المنصب في ثمانينيات القرن الماضي بعد تعليق عضوية مصر في المنظمة على خلفية توقيعها معاهدة سلام مع إسرائيل.