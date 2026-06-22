استشهد فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب شابان آخران فجر الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما شرعت قوات الاحتلال بهدم منزل مأهول في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية إن الطفل رضا سامي حسن عوض (15 عاما) والشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض (19 عاما) استشهدا إثر إصابتهما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمانيهما بعد تركهما ينزفان لفترة من الزمن.

وأضافت المصادر أن شابين آخرين أصيبا بالرصاص خلال الأحداث ذاتها، ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات من "الوحدة 636" أطلقت النار على فلسطينيين قرب مستوطنة "كارمي تسور" بعد رصدهم وهم يشعلون إطارات ويلقون زجاجات حارقة باتجاه المستوطنة. وقال إن العملية أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث.

اقتحامات واعتقالات

وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة في بلدة الخضر وأغلقتها قبل الشروع في هدم منزل مأهول تعود ملكيته للمواطن محمد علي سليم موسى، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، بذريعة البناء دون ترخيص.

وذكرت المصادر أن منطقة أم ركبة تتعرض بصورة متواصلة لإجراءات إسرائيلية تشمل هدم المنازل والمنشآت وتوجيه إخطارات بوقف البناء، في ظل تصاعد الضغوط على السكان الفلسطينيين في المنطقة.

وفي سياق متصل، شهدت مدن وبلدات عدة في الضفة الغربية سلسلة اقتحامات واعتقالات واعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية ومستعمرون خلال الليلة الماضية وفجر الاثنين.

ففي محافظة رام الله والبيرة، أضرم مستعمرون النار في عدد من المركبات الفلسطينية بقرية شقبا، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خلال اقتحام قرية رنتيس غرب المحافظة.

وفي نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة وعددا من البلدات والأحياء المحيطة بها، ونفذت عمليات دهم واعتقال، بينما أصيبت امرأة جراء تعرضها للضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق المدينة.

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كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا في مدينة جنين بعد مداهمة منزله، وواصلت عمليات الاقتحام في عدد من بلدات محافظة طولكرم، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة شاب جراء تعرضه للضرب خلال اقتحام بلدة صيدا شمال المحافظة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية، نفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 1659 اعتداء خلال مايو/أيار الماضي، بواقع 1108 اعتداءات للجيش و551 للمستوطنين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد 1171 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.