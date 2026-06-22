أعلن مصدر أمني في قطاع غزة أن الأجهزة الأمنية وثقت اعترافات لعدد من العناصر المتهمة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، كشفت عن تلقيهم تعليمات من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لإثارة الفوضى المسلحة وتنفيذ أنشطة تحريضية داخل القطاع.

وقال المصدر في تصريحات لمنصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة -وفقا لتعريفها- إن التحقيقات والاعترافات التي جُمعت قادت إلى تحييد خلايا نائمة وتفكيك عبوات ناسفة كانت مزروعة داخل منشآت مدنية ومراكز إيواء.

وأشار المصدر الأمني إلى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار عمليات أمنية استباقية لمواجهة ما وصفه بمحاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد نشر اعترافات مصورة لعناصر متهمة بالارتباط بالاحتلال، إلى جانب تنفيذ أحكام عقابية في أشخاص متورطين في جرائم قال إنها أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين في القطاع.

وفي سياق متصل، أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة أنها نفذت في 12 يونيو/حزيران 2026 عملية استهدفت مجموعة وصفتها بـ"العصابات العميلة" شرق مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد تجاوزها ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وذكرت القوة في بيان أن عناصرها استهدفوا بقذيفة منزلا تحصنت داخله المجموعة بالقرب من مسجد أنصار شرق بيت لاهيا، ثم فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة باتجاه الموقع، مما أدى -بحسب البيان- إلى انسحاب المجموعة وإجلاء مصابين باتجاه موقع مجاور قالت إنه ملاصق لموقع عسكري إسرائيلي.

وعي أمني

وأكدت القوة استمرار عملياتها ضد المجموعات المتهمة بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، داعية السكان إلى الإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة قد ترتبط بأنشطة استخبارية أو أمنية معادية.

وفي تحذير أمني منفصل، شددت منصة "الحارس" على ضرورة رفع مستوى الوعي الأمني في ظل ما وصفته بتصاعد محاولات الاستدراج والخطف التي تستهدف المواطنين عبر وسائل متعددة، داعية إلى توخي الحذر من الاتصالات والرسائل والدعوات المجهولة المصدر، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الاستجابة لوعود مشبوهة قد تُستخدم لاستهداف الأفراد.

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وتقول مصادر أمنية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال حرب الإبادة المستمرة على غزة اعتماده على شبكات من المتعاونين لتنفيذ مهام أمنية واستخبارية داخل القطاع، بهدف جمع المعلومات واستهداف قيادات وعناصر المقاومة.

وتضيف تلك المصادر أنها نفذت خلال فترات سابقة عمليات اعتقال لأشخاص متهمين بالتعاون مع إسرائيل، في وقت أعلنت فيه عائلات فلسطينية عدة تبرؤها من أبناء قالت إنهم تورطوا في أنشطة مرتبطة بالاحتلال.

وبحسب تلك المصادر، فإن تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار مقومات الحياة في القطاع خلال الحرب وفّر بيئة تسعى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى استغلالها لتوسيع نشاطها وتجنيد عناصر لخدمة أهدافها الأمنية.