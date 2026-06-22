استشهاد مسعف وطالبة بقصف إسرائيلي على غزة

استُشهد مسعف وطالبة وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين مدنيتين في شمال قطاع غزة وجنوبه.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر بخان يونس باستشهاد المسعف ميسرة صلاح الخواجا وإصابة آخر بجروح خطرة، جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مركبة مدنية في منطقة المواصي غربي المدينة.

وشمالي القطاع، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها نقلت جثمان فتاة و3 مصابين إلى مستشفى السرايا الميداني التابع لها، عقب غارات جوية إسرائيلية استهدفت مركبة أمام "مول الرحاب"، قرب مقر شركة "جوال" غربي مدينة غزة.

استهداف مركبة وسط حي مكتظ

وذكرت مصادر فلسطينية أن صواريخ عدة استهدفت المركبة ومحيطها في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال، وهي منطقة حيوية ومكتظة بالسكان، خصوصا مع توافد طلبة الثانوية العامة لتقديم امتحاناتهم.

وأوضحت المصادر أن الشهيدة هي الطالبة رغد حسين عاشور (17 عاما)، التي كانت تدرس في المرحلة الثانوية.

ووفق مصدر محلي، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي متواصل طال مواقع عدة في المنطقة.

كما أطلقت طائرات مروحية إسرائيلية النار، صباح الاثنين، تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي طال شرق الحي نفسه.

ويأتي الهجوم ضمن أحدث الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، واستمرارا لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع وما تسببه من خسائر بشرية وأزمة إنسانية متفاقمة.

والأحد، قالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 1021 فلسطينيا وأصابت 3249 آخرين. وأشارت إلى أن حصيلة الإبادة الإسرائيلية التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 73 ألفا و32 شهيدا، إضافة إلى 173 ألفا و357 جريحا.

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وإلى جانب الخسائر البشرية، دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية في القطاع، وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.