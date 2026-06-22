اتصال قطري أمريكي برئيس لبنان على هامش قمة لوسيرن

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اتصالا هاتفيا مشتركا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في ضوء الزخم الذي أوجدته مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة، كما جدد "موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسلامة أراضيها".

وذكر البيان أن الرئيس اللبناني أعرب عن تقديره لمساعي دولة قطر ووساطتها وما تبذله من جهود دبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار في المنطقة.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران قبل أيام، والتي تنص على وقف الحرب على كل الجبهات.

وبعد توقيع المذكرة، انطلقت مباحثات مباشرة في سويسرا، أمس الأحد، بين الجانبين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستان وقطر لمتابعة تنفيذ الاتفاق.