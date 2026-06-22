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اتصال قطري أمريكي برئيس لبنان على هامش قمة لوسيرن

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كومبو يجمع الرئيس اللبناني جوزيف عون - رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني - ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس
من اليمين، الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس (وكالات)
Published On 22/6/2026

أجرى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس والمبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف اتصالا هاتفيا مشتركا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، إنه جرى خلال الاتصال "استعراض الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، في ضوء الزخم الذي أوجدته مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال الاتصال دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ومستدام في المنطقة، كما جدد "موقفها الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسلامة أراضيها".

وذكر البيان أن الرئيس اللبناني أعرب عن تقديره لمساعي دولة قطر ووساطتها وما تبذله من جهود دبلوماسية لدعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار في المنطقة.

وتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران قبل أيام، والتي تنص على وقف الحرب على كل الجبهات.

وبعد توقيع المذكرة، انطلقت مباحثات مباشرة في سويسرا، أمس الأحد، بين الجانبين الأمريكي والإيراني بوساطة باكستان وقطر لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

المصدر: الجزيرة

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