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إغلاق مدارس وإلغاء رحلات.. أوروبا تستعد لموجة حر شديدة

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PARIS, FRANCE - JULY 01: People use a public fountain on the Rue de Rivoli to cool off from the heat of the day as Paris experiences temperatures of up to 44°C on July 01, 2025 in Paris, France. The French weather agency Météo France has placed Paris and 15 other districts on the highest alert for heat risk, as a heatwave sweeps across France and other parts of Europe on Tuesday. The red alert was last issued for Paris in August 2023. (Photo by Kiran Ridley/Getty Images)
دول أوروبية عديدة تشهد موجة حرة شديدة ثانية سجلت 40 درجة مئوية في مناطق بإسبانيا (الأوروبية)
Published On 22/6/2026

تتصاعد وتيرة التحذيرات في أوروبا هذا الأسبوع بسبب موجة حر شديدة جديدة، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، بينها إغلاق مدارس في فرنسا وإلغاء رحلات قطارات في بلجيكا.

وهذه ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يقول فيه علماء إن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية المتطرفة، ولا سيما موجات الحر.

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة، أي نحو نصف البلاد، بدءا من الساعة 12 ظهرا (10:00 بتوقيت غرينتش)، في قرار يشكل سابقة. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية حالة التأهب البرتقالية في 40 مقاطعة أخرى.

A woman cools off under a mist sprayer during the annual street music festival 'Fete de la Musique' during a heatwave in Bordeaux, southwestern France on June 21, 2026. Alcohol consumption banned in areas under red heatwave alert in France, outdoor sporting events canceled in Spain, warnings about “tropical nights” in Great Britain: Europe is preparing to face a heatwave that could break temperature records for the month of June. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP) (الفرنسية)
امرأة تترطب تحت رذاذ الماء خلال مهرجان الموسيقى السنوي في شوارع بوردو، جنوب غرب فرنسا (الفرنسية)

وسيتأثر في المجموع أكثر من 90% من الفرنسيين بموجة الحر هذه. وأعلنت السلطات في البلاد عن تدابير عدة للحد من آثارها السلبية على العمال لا سيما في قطاع البناء، وكذلك في المؤسسات التعليمية.

وفي التعليم، ستغلق 845 مدرسة أبوابها اليوم الاثنين، بينما ستصرف 1800 مؤسسة تعليمية أخرى تلاميذها في وقت مبكر من بعد الظهر.

وفي إسبانيا، تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن "ارتفاع كبير في درجات الحرارة لهذه الفترة من العام، ليلا ونهارا، في معظم أنحاء شبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الباليار حتى الأربعاء".

TOPSHOT - A woman with a hat cools off with a cold bottle of water on the Seine riverside with the Paris commercial court (L) and the Conciergerie buildings and the Pont Notre Dame in the background as France experiences a heat wave in Paris, France, on June 21, 2026.
امرأة ترتدي قبعة تتبرد بزجاجة مياه باردة على ضفاف نهر السين في باريس  (الفرنسية)

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة إكس الأحد "تعاود درجات الحرارة الانخفاض الخميس، لكن الحر سيبقى شديدا".

وفي البرتغال أيضا، يُتوقع أن يكون الثلاثاء أشد الأيام حرا، بحسب هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية التي وضعت 3 مناطق داخلية في حالة تأهب برتقالية، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذار.

SEVILLE, SPAIN - JUNE 21: A man cools himself at a public fountain on June 21, 2026 in Seville, Spain. Western Europe is facing its second major heatwave of 2026, driven by a high-pressure system known as a "heat dome" that is drawing hot air from North Africa across the region. Temperatures are forecast to rise above 40°C in some areas. (Photo by Marcelo del Pozo/Getty Images) (غيتي إيميجز)
إسبانيا تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة (غيتي)

حر خانق ومزعج

ويُنتظَر أن يكون هذا الأسبوع "الأكثر حرا على الإطلاق في بلجيكا"، مع تجاوز متوسط الحرارة 27 درجة مئوية، بحسب رئيس قسم التوقعات في معهد "آي آر إم" للأرصاد الجوية ديفيد ديهينو. وقد ألغت هيئة السكك الحديد الوطنية البلجيكية عددا من رحلات القطارات خلال الساعات التي ستشهد أعلى درجات حرارة يومي الاثنين والثلاثاء.

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وفي هولندا، قد تصل الحرارة إلى 37 درجة مئوية بحلول نهاية الأسبوع، وفق التوقعات المحلية. ويسري إنذار أصفر في مختلف أنحاء البلاد بسبب "الحر الخانق والمزعج".

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني موجة حر شديدة في أقسام من وسط إنجلترا وجنوبها وكذلك في ويلز بحلول منتصف الأسبوع، وقد أصدر المكتب إنذارا برتقاليا ليومي الأربعاء والخميس.

وحذّر أكشاي ديوراس، العالم المتخصص في الغلاف الجوي في جامعة ريدينغ، من أن إنجلترا تواجه موجة حر شديدة و"غير مسبوقة"، مبديا مخاوفه من "تداعيات واسعة على الصحة العامة والبنى التحتية والخدمات الأساسية".

epa13052276 A young man jumps from a bridge to cool off in the Canal Saint-Martin, in Paris, France, 20 June 2026. An intense heatwave is gripping Western and Central Europe, pushing temperatures far above seasonal norms for mid-June. EPA/YOAN VALAT
شاب يقفز من جسر إلى قناة سان مارتان في باريس هرباً من الحر، (الفرنسية)

وفي سويسرا، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر موجة الحر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء، لتصل موجة الحر إلى ذروتها في النصف الثاني من الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في النمسا إنها تتوقع أن تستمر موجة الحر طوال الأسبوع، مع تجاوز الحرارة 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد.

وفي منطقة البلقان، من المتوقع أن تشهد مناطق في كرواتيا وصربيا خلال الأيام المقبلة حرارة مرتفعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مقدونيا الشمالية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الحرارة الاثنين إلى 38 درجة مئوية في بعض المناطق، كما هو الحال في البوسنة والهرسك.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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