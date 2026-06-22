إثيوبيا.. حزب آبي أحمد يحصد 90% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية

حقق حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا -بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد– فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية حاصدا 90% من المقاعد، في استحقاق صوّت فيه نحو 40 مليون ناخب وسط محاذير أمنية في أجزاء من البلاد.

واحتاج الحزب الحاكم إلى 274 مقعدا فقط من أصل 486، للفوز بغالبية المقاعد في الانتخابات التي أجريت في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أنه انتزع 438 مقعدا، محققا نسبة 90% المماثلة لفوزه في الانتخابات السابقة عام 2021، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مواجهة محاذير أمنية حالت دون فتح 143 مركز اقتراع في منطقتيْ أوروميا وأمهرة، ودون خوض انتخابات في إقليم تيغراي الشمالي؛ روّج مرشحو حزب الازدهار لتحسن الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي القوي، في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (130 مليون نسمة).

وجاء فوز حزب الازدهار منسجما مع توقعات واسعة بهيمنته على الانتخابات في مواجهة معارضة ممزقة تضم أكثر من 40 حزبا خاضت الاستحقاق، لكن جلّ هذه الأحزاب يفتقر إلى الدعم المالي، مما سهّل فوز الحزب الحاكم في 64 دائرة بدون أي منافسة.

وقالت لجنة الانتخابات إن الاستحقاق أُجري في 501 دائرة من أصل 547 في البلاد، مع مشاركة نحو 40 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ إجمالي الناخبين المسجلين 54 مليونا.

ويتولّى آبي أحمد السلطة في هذا البلد -الواقع في منطقة القرن الأفريقي- منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر/تشرين الأول القادم لإعادة انتخاب آبي لولاية أخرى مدتها 5 سنوات.