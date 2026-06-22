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إثيوبيا.. حزب آبي أحمد يحصد 90% من المقاعد في الانتخابات البرلمانية

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Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed votes during the parliamentary and regional elections at a polling centre in Jimma, Oromia Region, Ethiopia, June 1, 2026. Ethiopia News Agency/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. Reuters has not been able to report from inside Ethiopia since mid-February, when the Ethiopian Media Authority declined to renew the accreditation for its three Addis Ababa-based journalists. TPX IMAGES OF THE DAY
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (رويترز)
Published On 22/6/2026
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آخر تحديث: 00:29 (توقيت مكة)

حقق حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا -بزعامة رئيس الوزراء آبي أحمد– فوزا كاسحا في الانتخابات البرلمانية حاصدا 90% من المقاعد، في استحقاق صوّت فيه نحو 40 مليون ناخب وسط محاذير أمنية في أجزاء من البلاد.

واحتاج الحزب الحاكم إلى 274 مقعدا فقط من أصل 486، للفوز بغالبية المقاعد في الانتخابات التي أجريت في الأول من يونيو/حزيران الجاري، غير أنه انتزع 438 مقعدا، محققا نسبة 90% المماثلة لفوزه في الانتخابات السابقة عام 2021، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي مواجهة محاذير أمنية حالت دون فتح 143 مركز اقتراع في منطقتيْ أوروميا وأمهرة، ودون خوض انتخابات في إقليم تيغراي الشمالي؛ روّج مرشحو حزب الازدهار لتحسن الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي القوي، في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (130 مليون نسمة).

National Election Board of Ethiopia (NEBE) officials process a voter before casting her ballot at a polling station during the parliamentary and regional elections in Addis Ababa, Ethiopia, June 1, 2026. The Intergovernmental Authority on Development (IGAD)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.  Reuters has not been able to report from inside Ethiopia since mid-February, when the Ethiopian Media Authority declined to renew the accreditation for its three Addis Ababa-based journalists.
إقبال واسع على الانتخابات الإثيوبية بالرغم من المحاذير الأمنية (رويترز)

وجاء فوز حزب الازدهار منسجما مع توقعات واسعة بهيمنته على الانتخابات في مواجهة معارضة ممزقة تضم أكثر من 40 حزبا خاضت الاستحقاق، لكن جلّ هذه الأحزاب يفتقر إلى الدعم المالي، مما سهّل فوز الحزب الحاكم في 64 دائرة بدون أي منافسة.

وقالت لجنة الانتخابات إن الاستحقاق أُجري في 501 دائرة من أصل 547 في البلاد، مع مشاركة نحو 40 مليون ناخب في التصويت، بينما بلغ إجمالي الناخبين المسجلين 54 مليونا.

ويتولّى آبي أحمد السلطة في هذا البلد -الواقع في منطقة القرن الأفريقي- منذ عام 2018.

ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر/تشرين الأول القادم لإعادة انتخاب آبي لولاية أخرى مدتها 5 سنوات.

المصدر: وكالات

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