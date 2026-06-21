موجة حر شديدة تضرب أوروبا.. تدابير وتحذيرات احترازية وحريق كبير باليونان

دفعت موجة حر شديدة تضرب أوروبا دولا إلى اتخاذ تدابير وإصدار تحذيرات مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة، في حين تكافح اليونان لإخماد حريق كبير اندلع في إحدى جزرها.

وتتوقع فرنسا إعلان 35 من أصل 96 منطقة داخلها إنذارات باللون الأحمر من موجات الحر اليوم الأحد، إذ ستمتد درجات الحرارة التي تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية من الجنوب الغربي عبر منطقة باريس إلى بورغوني، وقد تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأقر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بعد عقد اجتماع أزمة، حظرا استباقيا لشرب الكحوليات الأحد في مهرجانات فيتي دو لا موزيك والفعاليات العامة الأخرى التي ستنعقد في هذه المناطق الخمس والثلاثين.

وأمرت السلطات في باريس المتنزهات بأن تبقي أبوابها مفتوحة طوال الوقت، في حين تشهد ألمانيا أيضا تحذيرات من الحر تشمل معظم أنحاء البلاد، إذ اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الألمانية (دي دبليو دي) تحذيرا من أن مزيجا يجمع بين الحرارة والرطوبة قد يؤدي إلى هبوب عواصف رعدية قوية.

وفي إيطاليا وبعيدا عن جبال الألب، أحدثت توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 36 أو 37 درجة مئوية تغييرات على مجريات الحياة اليومية والنشاط السياحي في عدد من البلدات.

واصطف الزوار تحت أشعة الشمس الحارقة خارج الكولوسيوم، حيث حولت حرارة الصيف في روما جولة مشاهدة المعالم السياحية إلى اختبار للقدرة على التحمل، في حين لجأ بعضهم إلى الأماكن الباردة أسفل الآثار شبه المخفية لمعبد كلاوديوس.

وفي مدينة بولونيا الإيطالية، وهي واحدة من أكثر المدن حرارة في شبه الجزيرة، رش الناس الماء على وجوههم عند نافورة نبتون التي تعود إلى القرن السادس عشر، واحتموا بظلال الأروقة.

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أما في إسبانيا، فقد قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إغلاق منطقة المشجعين التي أنشأها وزودها بشاشات عملاقة في ساحة بلاثا دي كولون في مدريد، مما يعني أن المشجعين سيضطرون إلى مشاهدة مباراة إسبانيا ضد السعودية في كأس العالم لكرة القدم في مكان ‌‌آخر.

ومن المفارقات أن الفرق نفسها ستتمتع بمزايا ملعب مكيف الهواء في أتلانتا بولاية جورجيا، ويستمد الملعب جزءا من الطاقة من ألواح شمسية.

ويقول خبراء إن تغير المناخ ‌‌يجعل ‌‌موجات الحرارة أكثر تواترا وشدة في مناطق مختلفة من أوروبا، مما يزيد من خطر حدوث حالات طوارئ صحية واضطرابات اقتصادية خلال أشهر الصيف.

حريق غابات ضخم باليونان

وفي اليونان، أصدرت السلطات أمرا بإخلاء تجمعين سكنيين في جزيرة يوبيا جراء اندلاع حريق غابات كبير، يُعَد الأول من نوعه هذا العام في البلاد.

واندلع الحريق ظهر السبت بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي، حيث دعت فرق الإطفاء السكان إلى مغادرة المنطقة عقب اقتراب ألسنة اللهب من المنازل.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية في بيان إن 88 من أفراد الإطفاء والمتطوعين يعملون على ‌‌إخماد الحريق. كما نُشرت ثماني طائرات إطفاء وست طائرات هليكوبتر لدعم هذه الجهود.

وأشارت إلى أن الرياح الشمالية القوية تسببت في اندلاع حرائق جديدة.

وتقع اليونان ودول أخرى على البحر المتوسط في منطقة يَعُدها العلماء من بؤر حرائق الغابات، حيث تنتشر الحرائق خلال فصول الصيف الحارة والجافة.

وصارت هذه الحرائق ‌‌أكثر تدميرا في السنوات القليلة الماضية بسبب التغيرات المناخية السريعة، ‌‌مما ‌‌دفع إلى المطالبة باتباع نهج جديد.