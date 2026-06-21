محلل إسرائيلي: كيف يدمر جنون العظمة لدى نتنياهو عقيدة الجيش؟

في خضم الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشفت قراءة إسرائيلية نشرها الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت ناداف إيال عبر منصة إكس عن عمق الأزمة الداخلية في تل أبيب، وركزت بصورة خاصة على التخبط الإستراتيجي لحكومة بنيامين نتنياهو، وكيف تحول شعار "النصر المطلق" إلى وهم مدمر أسفر عن تآكل عقيدة الجيش الإسرائيلي، وانجراره نحو مستنقع الانتقام مع تجاهل الرؤية السياسية والقفز فوق حقائق التاريخ العسكري للمؤسسة الإسرائيلية.

وأبرزت التدوينة التناقض الصارخ بين وعود رئيس الحكومة بحسم المعركة بصورة نهائية، وبين الرؤية الواقعية لمؤسسي دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأوضح أن الصهيونية المركزية لم تتعامل في أي وقت مع احتمالية تحقيق نصر مطلق، لإدراك قادتها استحالة ذلك في ظل التفوق العددي للعرب، واعتقادهم بأن البحر هو ذات البحر، والعرب هم ذات العرب، واقتناعهم بأن احتلال كل شيء لن يقود إلى نتيجة حاسمة.

ولذلك، قررت حكومة ليفي إشكول بعد حرب الـ 6 أيام اعتبار الأراضي المحتلة بمثابة وديعة من أجل السلام، وهو موقف نبع من فهم يلامس الواقع بكل دقة، ولم ينبع من كون موشيه ديان أو بنحاس سابير أو إشكول في خانة السذج أو اليساريين، بل لأنهم كانوا يتمتعون بالوعي والريبة بصورة تفوق الجيل الحالي، كما يذكر الكاتب.

يقول الكاتب إنه بعد تحول إسرائيل إلى قوة إقليمية بفضل التكنولوجيا والتحالف مع أمريكا وتدهور دول الجوار، ودخول صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول، تولدت قناعة لدى الإسرائيليين بضرورة إنهاء الصراع إلى الأبد، وهو ما استغله نتنياهو ليطلق وعود النصر المطلق.

تجربة غزة.. الانتقام كبديل للرؤية السياسية

وتطرق إلى أن الانتصار الحقيقي في غزة كان في حدود الممكن لو جرى تجهيز نظام تابع للسلطة الفلسطينية بصورة مسبقة، وإدخال قوة مسلحة بديلة، مع تبني مفهوم خطة مارشال لتقديم رؤية إيجابية تقوم على هزيمة حماس وبناء المستقبل مع الفلسطينيين على غرار النموذج الأوروبي مع الألمان.

وفي المقابل، وصف الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها متطرفة ومجنونة ومتملقة، حيث اختارت مفاهيم غزو "يشوع التوراتية"، واعتقدت أن النصر يتحقق عبر الانتقام، وتجاهلت أن "النصر الحقيقي" يتمثل في وجود حكم فلسطيني يلاحق حركة حماس، وهو مسار لم تحاول الحكومة اختباره في أي لحظة.

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وأضاف أن الحكومة سعت في الوقت نفسه لتحقيق أهداف لم تعلن عنها، مثل التهجير الجماعي للفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.

وحذر ناداف إيال من تداعيات هذا التهور السياسي على المؤسسة العسكرية، حيث أوضح أن فكرة حسم المعركة بصورة نهائية انتشرت في الأوساط الأمنية، مما أدى إلى زوال التصريحات الحذرة حول حدود القوة و"الطابق الإستراتيجي".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي، المسكون بالصدمة والذي يعاني من الضعف الجماهيري، تخلى عن قيود إإستراتيجية مهمة تتعلق بمبدأ "طهارة السلاح"، والانضباط، والتفكير بعيد المدى.

وذكر أن الصهيونية آمنت بالعمل المدروس، ورفضت نموذج إسبرطة العسكري، واشترطت خوض الحروب عند الضرورة القصوى، وبشرط أن تكون المعارك قصيرة وخاطفة دون الانجرار إلى حروب استنزاف، مع التشديد على أهمية الحفاظ على تعاطف العالم، والوعي بخطورة "معاداة السامية" وعدم اعتبارها مجرد شعار للحملات بل حقيقة تتطلب فرض قيود مزدوجة.

وتابع حديثه بالقول إن الحذر الكلاسيكي وتجنب الخطط الخيالية والضربات القاضية، باستثناء خروقات تاريخية مثل حرب لبنان الأولى وعملية "أورانيم" الكبرى، هو ما بنى إسرائيل وجعلها قوية ومزدهرة مع أنظمة تعليم وصحة ممتازة، وهو ما حمى مواطنيها من حوادث الاختطاف ومقتل 1200 شخص كتلك التي وقعت في ذلك الصباح المشمس.

جنون العظمة.. قفزة نتنياهو نحو الفشل

وخلص الكاتب إلى أن محاولة نتنياهو الشخصية للقفز نحو تغيير شامل في المنطقة من خلال جنون العظمة قد فشلت بصورة مدوية، فقد نسي نتنياهو مقولة إن "إضافة عنزة أخرى ودونم آخر" مثلت رد الإسرائيليين على موجات القتل، وتخلى عن الجمع بين المنجل وغصن الزيتون والسيف في إشارة إلى بناء الدولة والسعي للسلام، وأراد الاعتماد على جيش قوي فقط، ليتضح أن هذا الجيش لم يعد يمتلك تلك القوة.

ورغم الإقرار بوجود إنجازات ميدانية مبهرة، انتقد إيال غياب المصارحة مع الجمهور، كإخفاء حقيقة استحالة تجريد حزب الله من سلاحه، وحقيقة أن البقاء في لبنان يخدم مصالح إيران وحزب الله أكثر مما يضرهما، على حد قوله.

وأكد أن تبني سياسات متهورة والتخلي عن مبدأ الدفاع عن النفس بالقدرات الذاتية للدفع نحو حرب مشتركة مع الولايات المتحدة دون معرفة نهايتها، أدى إلى تبديد رصيد إسرائيل الدبلوماسي النادر، واستنزاف قوات الجيش، وتقويض التحالف مع واشنطن.

وختم رسالته بالتحذير من أن حالة الحرب المستمرة تتناقض بالكامل مع طبيعة الجيش الإسرائيلي وتقاليده، مع التشديد على أنه لا مفر من العودة إلى "السياسة الحكيمة" والتركيز على إعادة البناء والردع العنيد، وإلا فإن البديل سيكون استمرار نزيف الدماء من أجل الحصول على عنوان سياسي يتحدث عن نصر يفتقد لأي معالم واضحة.

وحظيت تدوينة إيال بتفاعلات واسعة وتوافق من جانب عدد من المدونين، سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها، وفي هذا السياق، كتب غاي بالدوين في تأييد صريح لما جاء في المقال، حيث أشار إلى أن نتنياهو كان يجب أن يتنحى عن منصبه 8 أكتوبر/تشرين الأول، وعبر عن أمله في أن يخسر رئيس الحكومة الانتخابات المقبلة بكل تأكيد.

ومن جهته، علق حساب يحمل اسم "زيونسبيلغر" بالقول إن حكومة نتنياهو فقدت البوصلة في قطاع غزة، حيث كشفت الأحداث عن افتقارها لأي رؤية إيجابية للشعب الذي يخضع لسيطرتها، بل إنها لا ترغب حتى في امتلاك مثل هذه الرؤية.

وتكتسب تدوينة المحلل الإسرائيلي أهميتها من كونها تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن حالة من التوتر المتصاعد، وذلك على خلفية تباين الرؤى حول كيفية التعامل مع إيران وحزب الله.

وفي غضون ذلك، تتزايد حالة الاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل تجاه طريقة إدارة الرئيس ترمب للملفين الإيراني واللبناني، على وجه التحديد عقب توصل واشنطن إلى مذكرة تفاهم مع طهران، وهو ما عمق من مخاوف القيادة الإسرائيلية وعزز من شعورها بضياع البوصلة.