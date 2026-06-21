محتجون في السويداء: مهلة 5 أيام لتأمين العودة إلى قرى الريف الغربي

شهدت مدينة السويداء، جنوبي سوريا، تجمعا احتجاجيا ضم مدنيين ومسلحين من بلدات وقرى الريف الغربي، للمطالبة بالعودة إلى لقراهم التي نزحوا عنها عقب أحداث يوليو/تموز 2025، والتي تنتشر فيها حاليا قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.

وأعطى المشاركون في التجمع مهلة خمسة أيام لـ"الجهات المعنية" كي تتحقق مطالبهم، في الوقت الذي ألمح أحد الأعيان الذي حدد المهلة وكان يرتدي لباسا عسكريا أثناء مخاطبته عشرات المشاركين بـ"التحرك لنأخذ قرانا".

تصعيد وانقسام؟

ويكشف التجمع الذي أحدث ضجة في السويداء، عن انقسام داخل شرائح مختلفة بالمحافظة، وينذر بتصعيد وشيك، مع استياء المحتجين الذين يعتقد أن معظمهم نازحون من قرى الريفين الشمالي والغربي نحو المدينة، من "استغلال" يتعرضون له في أسعار استئجارهم للمنازل وغيرها من الخدمات كتأمين المياه.

ورغم أن المحتجين الغاضبين، لم يوجهوا مهلة الخمسة أيام لجهة محددة، غير أن المتحدث باسمهم ألمح إلى "الحرس الوطني" التابع للزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري، حيث طالب بـ"المساندة باستعادة القرى"، مهددا بتحرك منفرد بعد انقضاء المهلة.

"وعود بالعودة"

ونقلت شبكة "السويداء 24″ التي تنشط بتغطية أحداث المحافظة، أنه و"قبيل فض الاحتجاج، التقى عدد من قيادات الحرس الوطني بالمحتجين في الموقع، حيث قدموا وعودا بالعودة إلى قراهم والبدء بإجراءات العودة بحلول يوليو/تموز المقبل" مشيرين إلى "ارتباط هذا الملف بالتفاهمات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي".

ماذا قالت الحكومة؟

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن محافظ السويداء مصطفى البكور، أن الجهات الحكومية "جاهزة لاستقبال الأهالي" النازحين من قرى الريف الغربي، واصفا عودتهم بأنها "حق طبيعي لا ينازعهم فيه أحد". ولضمان سير هذه العملية، اقترح المحافظ تشكيل لجان محلية في كل قرية برئاسة رئيس البلدية وعضوية الفعاليات الاجتماعية، لتتولى تنظيم عودة الأهالي وتقديم الاحتياجات الإغاثية لهم.

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وتشكل هذه التحركات واحدة من تداعيات الأحداث الأمنية الدامية التي شهدتها محافظة السويداء في يوليو/تموز 2025، والتي أسفرت عن حركات نزوح واسعة النطاق من القرى الدرزية بأرياف السويداء المحاذية لمحافظة درعا، بالإضافة لنزوح عشرات العائلات البدوية من مدينة السويداء.

ورغم اتفاق خارطة الطريق الثلاثي بشأن السويداء بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الذي تم توقيعه في سبتمبر/أيلول الماضي على خلفية الأحداث، فإن المحافظة ما زالت تعيش حالة استعصاء بين الحكومة السورية من جهة، والفصائل المسلحة التابعة للزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري، الذي يطمح بحكم ذاتي.