ليبرمان يدعو لقلب الطاولة على نتنياهو واحتجاجات واسعة ضد حكومته

دعا وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إلى قلب الطاولة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حين خرج مئات الأشخاص في مظاهرات مناهضة للحكومة في مدن إسرائيلية عدة.

وقال ليبرمان في منشور على حسابه بمنصة إكس إن وقف إطلاق النار مع حزب الله "يقتلنا"، مطالبا رئيس الأركان بقلب الطاولة على نتنياهو الذي قال إنه المسؤول عن "مذبحة 7 أكتوبر".

وأضاف أن على رئيس الأركان المطالبة بشكل واضح إما بالحرب حتى حسم المعركة مع حزب الله أو الانسحاب، قائلا "دماء جنودنا ليست مباحة".

وشدد ليبرمان على "رفض وقف إطلاق النار والاتفاقيات مع الإرهابيين، ولا سبيل إلا القضاء على حزب الله".

وأمر نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، السبت، الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوبي لبنان، في وقت حمّل فيه حزب الله اللبناني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف لإطلاق النار أُعلن الجمعة.

احتجاجات في مدن عدة

وشهدت مدن إسرائيلية عدة، السبت، مظاهرات مناهضة لحكومة نتنياهو في ظل استمرار الجدل الداخلي بشأن سياسات الحكومة والتطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة.

وقالت صحيفة هآرتس إن مئات الإسرائيليين شاركوا في احتجاجات نُظمت في مواقع مختلفة من البلاد ضد الحكومة، في حين شارك نحو ألف متظاهر في التجمع المركزي بميدان هابيما وسط تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة واصلت تطبيق إجراءات بدأتها الأسبوع الماضي، حيث صادرت مؤقتا معدات صوت من متظاهرين في ساحة باريس قرب مقر إقامة نتنياهو، بدعوى منع الضوضاء.

وحذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق عيران عتصيون -خلال مشاركته في مظاهرة مدينة حيفا شمالي إسرائيل– من الدعوات إلى الوحدة الوطنية قبل الانتخابات، وقال إنها تُستخدم لتخدير الجمهور وطمس الخلافات السياسية، وفق هآرتس.

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كما شهدت مدن ومفارق عدة في شمال إسرائيل -بينها كركور والعفولة ورأس بينا ونهاريا- مظاهرات مماثلة، إضافة إلى احتجاجات في مدينة بئر السبع جنوبا.

ويرى سياسيون ومعلقون إسرائيليون أن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفع إسرائيل إلى كارثة سياسية.