وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب مما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" في لبنان، في إشارة إلى المناطق التي تحتلها من جنوب لبنان، وذلك رغم المفاوضات الأمريكية الإيرانية المنعقدة في سويسرا بشأن مذكرة التفاهم التي تقضي بوقف الحرب في كل الجبهات.

وأكد كاتس أن إعلان وقف إطلاق النار يُبقي القوات الإسرائيلية في جميع المواقع بـ"المنطقة الأمنية" في لبنان، وأوضح أنه "لم ولن تكون هناك أي قيود" تمنع جيش إسرائيل من العمل على التخلص مما وصفه بـ"التهديدات في لبنان" في إشارة إلى المقاومة اللبنانية.

وتتعارض هذه التصريحات مع ما تنص عليه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الموقعة إلكترونيا من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترمب، التي يؤكد بندها الأول وقف الحرب في كل الجبهات بما في ذلك وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

عقبات

ويتوقع مراقبون أن يضع التعنت الإسرائيلي وموقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافض للانسحاب من جنوب لبنان عقبات جديدة أمام مفاوضات الأطراف في سويسرا التي انطلقت اليوم الأحد والتي ترمي لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، وفق ما نقلته وكالة "إيرنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

ويتصدر الملف اللبناني جدول أعمال المحادثات، بعدما نقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خُصصت للبنان أُدرجت في صدارة المناقشات، لتكون أولى القضايا التي يبحثها الوفدان الأمريكي والإيراني.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم الأحد إن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم رهن بتنفيذ 5 بنود أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في كل الجبهات. وأضافت أن "الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته وهذا الموضوع هو المحور الرئيسي لمحادثات اليوم".

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من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، قبيل توجهه إلى سويسرا، إن إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمباحثات، في ظل تجدد الضربات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف العمليات العسكرية في لبنان، مع تأكيد بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع انتشارها الحالية، في حين يتمسك حزب الله بربط وقف هجماته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

بالتوازي، تواصل إسرائيل تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وقد أسفرت المواجهات التي اندلعت منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن مقتل عشرات من الأشخاص، بينهم 47 قتيلا في لبنان وستة عسكريين إسرائيليين أحدهم ضابط رفيع.