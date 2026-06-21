أخبار|سويسرا

فانس يصل سويسرا ولبنان يتصدر أولى جولات الحوار الأمريكي الإيراني

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JOINT BASE ANDREWS, MARYLAND - JUNE 20: U.S. Vice President J.D. Vance speaks to reporters as he arrives on June 20, 2026 at Joint Base Andrews, Maryland. Vance is heading to Switzerland for negotiations with Iran to end the war that have been delayed by Israeli strikes in Lebanon and over the opening the Strait of Hormuz. Elizabeth Frantz - Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
فانس أكد قبيل مغادرته إلى سويسرا أن تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمباحثات (الفرنسية)
Published On 21/6/2026
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آخر تحديث: 07:48 (توقيت مكة)

وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا للمشاركة في انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت تصدر فيه الملف اللبناني جدول الأعمال وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

ونقلت شبكة سي إن إن عن دبلوماسي مطلع أن جلسة طارئة خُصصت للبنان أُدرجت في مقدمة جدول أعمال المحادثات، لتكون أول قضية يناقشها الوفدان الأمريكي والإيراني.

وقال فانس قبيل مغادرته إلى سويسرا إن تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في لبنان يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للمباحثات، وذلك بعد تجدد الضربات الصاروخية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، أكد مسؤول إيراني للشبكة أن إنهاء النزاع في لبنان يشكل البند الأكثر أهمية على جدول أعمال الوفد الإيراني.

epa13052908 Iran's Speaker of the Islamic Parliament, Mohammed Bagher Ghalibaf (L), and the Minister of Foreign Affairs of Iran, Seyyed Abbas Araghchi (C), attend a meeting at the Bürgenstock resort in Obbürgen, near Lucerne, Switzerland, Sunday, 21 June 2026. Following the signing of a framework agreement on peace in France this week, delegations from the USA and Iran meet at the Bürgenstock resort to discuss further details and technical issues. EPA/URS FLUEELER
الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات وصل إلى سويسرا لإجراء محادثات مع الجانب الأمريكي (EPA)

وتأتي المحادثات في أعقاب الاتفاق الإطاري الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، حيث يسعى الجانبان خلال مهلة تمتد 60 يوما إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن القضايا الفنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في خطوة تحمل تداعيات واسعة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

غير أن مسار المفاوضات يواجه تحديات متزايدة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، إلى جانب التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وكان من المقرر أن يصل فانس إلى سويسرا الجمعة، إلا أن زيارته تأجلت نتيجة تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان وإرجاء الوفد الإيراني مشاركته قبل أن يؤكد لاحقاً حضوره للمفاوضات.

MUSCAT, OMAN - JUNE 20: The Argo Maris, a Bitumen tanker, sits anchored off Port Sultan Qaboos on June 20, 2026, in Muscat, Oman. Since several weeks, general cargos, oil tankers, and landing crafts sit anchored in the waters off Oman. The Strait of Hormuz, a vital shipping route for the region's oil and gas, was effectively blockaded since the outbreak of war between the United States and Iran in late February. This week's provisional peace deal between the countries was meant to reopen the waterway to shipping traffic, but the pace of that reopening is unclear amid continued fighting in Lebanon and the need to clear the Strait of sea mines. (Photo by Getty Images)
فانس قال إن ملايين براميل النفط عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة دون انقطاع (غيتي)

نفي أمريكي لإغلاق هرمز

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الملاحة في مضيق هرمز مستمرة بصورة طبيعية، نافية صحة بيان الحرس الثوري الذي أعلن إغلاق المضيق ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان، فيما شدد فانس على أن شحنات نفطية ضخمة عبرت المضيق خلال الأيام الأخيرة دون انقطاع.

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ويضم الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، بينما ينضم فانس إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الموجودين بالفعل في سويسرا لمتابعة الجوانب الفنية للمحادثات.

كما تشهد الاجتماعات مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، إلى جانب وسطاء قطريين.

ويواصل التصعيد على الجبهة اللبنانية إلقاء ظلاله على المفاوضات، إذ يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه باستمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان، فيما يربط حزب الله وقف هجماته بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وتواصل القوات الإسرائيلية تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، حيث أسفرت المواجهات التي اندلعت منذ الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني عن سقوط عشرات القتلى، بينهم 47 شخصا في لبنان و6 جنود إسرائيليين، بينهم ضابط كبير.

المصدر: الجزيرة + الجزيرة + وكالات

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