أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهديدات جديدة مع انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية المباشرة في سويسرا، محذرا من أن المفاوضين الإيرانيين "لن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم" إذا أغلقت طهران مضيق هرمز.

وقال ترمب في تصريحات لقناة فوكس نيوز، اليوم الأحد، إنه تحدث مع مسؤولين إيرانيين البارحة وحذرهم من إغلاق مضيق هرمز.

ويأتي هذا بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس السبت أنه أغلق مضيق هرمز أمام جميع السفن ردا على استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، والتي تؤكد طهران أنها تنتهك مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، القاضية بوقف الحرب على كل الجبهات.

وقال ترمب: "إذا أغلق الإيرانيون مضيق هرمز فسيتم القضاء على بلدهم.. ولن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلادهم"، دون أن يوضح تماما ما يعنيه بذلك.

ولوّح الرئيس الأمريكي بالسيطرة على المضيق "إذا اضطررنا لذلك"، مبيّنا أن الولايات المتحدة "قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط".

تهديدات لإيران ورئيسها وحزب الله

وقال ترمب، ردّا على تأكيد الرئيس الإيراني عدم التخلي عن تخصيب اليورانيوم، إن "من الأفضل أن ينتبه لكلامه وإلا سنستولي على بقية البلاد".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يحتفظ "بخيارات متعددة إذا لم يقدم الإيرانيون التزامات جادة على طاولة المفاوضات". وأضاف أن مذكرة التفاهم "مجرد تمديد لوقف إطلاق النار"، وليست اتفاقا نهائيا.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال ترمب لفوكس نيوز إنه يقترب من "تسليم ملف حزب الله إلى سوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع".

وأضاف أن "على إيران أن تمنع فورا وكلاءها في لبنان من إثار القلاقل".

لكنه أعرب في الوقت نفسه عن خيبة أمله من إسرائيل، قائلا إنهم "لا يستطيعون فعل أي شيء دون هدم المباني في لبنان".