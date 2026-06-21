الداخلية القطرية: انفجار بمصنع في رأس لفان نتيجة عطل فني

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الأحد، وقوع انفجار بمصنع في رأس لفان شمالي قطر إثر حادث تقني.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة إكس، إن انفجارا داخليا وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية، مبينة أن فِرق الدفاع المدني تباشر التعامل مع الحادث.

ولفتت الوزارة إلى أن الانفجار أسفر عن عدد من الإصابات، دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، بينما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث.

وتبعد مدينة رأس لفان نحو 80 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وتشكل القاعدة البرية الرئيسية لمعالجة الغاز المستخرج من حقل الشمال.