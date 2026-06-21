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شهيدان بينهما طفلة بقصف إسرائيلي على غزة

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GAZA CITY, GAZA - MAY 31: Palestinians inspect the damage after an Israeli airstrike in Gaza's port on May 31, 2026 in Gaza City, Gaza. An IDF strike that targeted the Port of Gaza on Sunday has left at least two dead and 25 injured, according to initial reports. The Hamas-run Gaza Media Office says more than 900 Palestinians have been killed and thousands more injured in Israel's repeated violations of the tenuous US-brokered ceasefire agreed in October last year.  (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
إسرائيل تواصل انتهاكاتها في غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار (غيتي)
Published On 21/6/2026

استشهد فلسطينيان، بينهما طفلة، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن فلسطينيين اثنين استشهدا، بينهما طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي حدث منفصل، أفاد المصدر بإصابة فلسطيني بجروح خطرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مدرسة ابن سينا في حي النصر شمال غربي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، تقع المنطقتان اللتان استهدفهما الجيش خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 2021 فلسطينيا وأصاب 3249 آخرين ضمن الخروقات اليومية عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول

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