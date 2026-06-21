شهيدان بينهما طفلة بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد فلسطينيان، بينهما طفلة، وأُصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن فلسطينيين اثنين استشهدا، بينهما طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين قرب صالة دريم غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي حدث منفصل، أفاد المصدر بإصابة فلسطيني بجروح خطرة إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة في مدرسة ابن سينا في حي النصر شمال غربي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان، تقع المنطقتان اللتان استهدفهما الجيش خارج نطاق سيطرته وانتشاره بموجب الاتفاق.

ومنذ سريان الاتفاق، قتل الجيش الإسرائيلي 2021 فلسطينيا وأصاب 3249 آخرين ضمن الخروقات اليومية عبر تنفيذ عمليات قصف وإطلاق نار.

وجرى التوصل للاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصلت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.