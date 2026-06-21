سفن راسية في انتظار العبور.. الجزيرة ترصد الوضع بمضيق هرمز بعد إغلاقه

أظهرت لقطات رصدتها كاميرا الجزيرة بعض السفن وهي راسية في مضيق هرمز بعدما كانت تتجهز لدخول المضيق من بحر عمان إلى المياه الخليجية، وذلك بعد قرار إيران إغلاقه.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش – الذي رصد الوضع على المضيق- إن المنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني في المضيق مغلقة تماما أمام السفن.

وأضاف أن البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري قالت إن السفن يمنع عليها الاقتراب من المضيق وإلا ستكون عرضة للخطر.

ويتزامن إغلاق مضيق هرمز مع المفاوضات التي تجري في سويسرا بين وفدي واشنطن وطهران بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين في وقت سابق، والتي تنص على فتح المضيق أمام الملاحة الدولية.

وقرر الحرس الثوري إغلاق المضيق منذ أمس السبت ردا على انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في لبنان، وعدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم، كما أعلن مقر خاتم الأنبياء.

ووفق مراسل الجزيرة، فإن إيران تتحدث عن البند الأول المتعلق بلبنان، والذي يقول "إن وقف الحرب على إيران لا بد أن يترافق مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه بإيعاز من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في لبنان، لكنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها.

نقطة محورية بالمفاوضات

وفي المقابل، قال المتحدث باسم القيادة المركزية بالجيش الأمريكي للجزيرة إن إيران لا تتحكم بمضيق هرمز وإن حركة الملاحة تواصل التدفق، مضيفا أن القوات الأمريكية "تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق".

ويتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها واشنطن وطهران طيلة 60 يوما، وفقا لما ورد في مذكرة التفاهم، التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

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ويقول خبراء داخل إيران إن إغلاق مضيق هرمز يعتبر ورقة ضغط بيد طهران، كما يشير هواش.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى حالته قبل الحرب مع إشارته إلى أن ذلك لا يعني مخالفة القوانين الدولية أو الملاحة البحرية.