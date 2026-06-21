زامير يوجه رسائل من جنوب لبنان ونعيم قاسم يرفض "حرية الحركة" لإسرائيل

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أثناء تفقده قوات الاحتلال بجنوب لبنان، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار في لبنان هش، وإن قواته تواصل القتال "لحماية الشمال"، في حين قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن إسرائيل لن تبقى في لبنان، وإن الحزب سيرد على أي انتهاك.

وأضاف زامير أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة علي الطاهر بجنوب لبنان تصب في اتجاه "حماية بلدات الشمال ومواطني إسرائيل".

واعتبر الجنرال الإسرائيلي أن حزب الله تلقى ضربة قوية وأنه "في وضع صعب جدا"، مضيفا، وفق بيان عسكري، أن "القوات يجب أن تكون مستعدة للقضاء على ⁠⁠أي ⁠⁠تهديدات، والانتقال سريعا إلى العمليات مجددا إذا اقتضت ‌‌الحاجة، ونحن ملتزمون بالبقاء في حالة جاهزية لمواصلة العمل ومنع إعادة بناء قدرات حزب الله".

ونحا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنحى نفسه، مؤكدا، وفق ما نقل مكتبه، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية بجنوب لبنان "ما اقتضت ذلك الضرورة لحماية سكان الشمال"، ومشددا على أن "شيئا لن يغير هذا الالتزام".

وفي المقابل، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم رفض الحزب وجود منطقة أمنية لإسرائيل في جنوب لبنان، قائلا إن "قرارنا هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس/آذار، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل".

وشدد قاسم، في كلمة متلفزة، على أن إسرائيل "لن تبقى في لبنان"، وأن "أي خرق لوقف إطلاق النار سنواجهه".

وجاء حديث قاسم عقب بيان لحزب الله جدد فيه إدانته نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل، وما ينجم عنه، واعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو "تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطة اللبنانية".

ويخيم هدوء حذر، الأحد، على جنوب لبنان، إذ لم تسجَّل غارات إسرائيلية في المنطقة، كما لم يعلن حزب الله تنفيذ أي عملية ضد الجيش الإسرائيلي.

إعلان

ويأتي هذا الهدوء بعدما شن الجيش الإسرائيلي 69 هجوما على لبنان السبت، أسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين، وفق إحصاء لوكالة الأناضول للأنباء.

وتُعد التهدئة في لبنان جزءا من الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي دخل حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن مقتل 4057 شخصا وإصابة 12 ألفا و121 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.