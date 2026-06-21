"دورنا لا ينتهي بالتوقيع".. سفير قطر في سويسرا يكشف مسار الوساطة القطرية

قال سفير قطر لدى سويسرا، محمد بن جهام الكواري، إن دولة قطر اضطلعت بدور محوري في دعم الجهود التي أفضت إلى توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدا حرص الدوحة على دعم تنفيذها.

وأضاف الكواري في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية أن توقيع مذكرة التفاهم هو إنجاز يمثل خطوة تاريخية نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع "دولة قطر سخّرت علاقاتها وجهودها الدبلوماسية لدعم مختلف المبادرات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف، الأمر الذي أسهم في التوصل إلى مذكرة التفاهم".

وأشار إلى أن "الاتفاق حال دون المزيد من التوتر، والذي كان سيترك آثارا مباشرة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي".

وأوضح سفير دولة قطر أن مراسم توقيع الاتفاقية والاجتماعات الفنية التي يستضيفها منتجع بيرغنشتوك في سويسرا تمثل محطة مفصلية في هذا المسار.

وذكر أن مذكرة التفاهم أرست الأساس لانطلاق مفاوضات تتناول عددا من المسارات والملفات، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سفير قطر أن دور الدوحة لا يقتصر على الإسهام في التوصل إلى مذكرة التفاهم، وإنما يمتد إلى تهيئة الأجواء السياسية والدبلوماسية اللازمة لدعم تنفيذها، ومواصلة التواصل مع مختلف الأطراف، بما يضمن ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية.

وقال إن فريقا تفاوضيا قطريا يشارك في الاجتماعات الفنية اللاحقة للمساهمة في معالجة أي تحديات قد تواجه سير المفاوضات، موضحا أن دور الوسيط لا ينتهي بتوقيع الاتفاق، وإنما يستمر في مرافقة الأطراف حتى الوصول إلى تسوية شاملة تعزز الاستقرار والتعاون الإقليمي.