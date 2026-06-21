اجتماع رباعي بالقاهرة يدعو واشنطن وطهران لمراعاة مخاوف دول المنطقة

دعت مصر وتركيا والسعودية وباكستان، اليوم الأحد، إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة، لا سيما ما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظراؤه السعودي فيصل بن فرحان، والتركي هاكان فيدان، والباكستاني محمد إسحاق دار.

ورحب الوزراء في البيان المشترك عقب الاجتماع بتوقيع "مذكرة تفاهم إسلام ⁠آباد" بين الولايات المتحدة وإيران بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2026.

واعتبروا أن "هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات ‌الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية والتجارة الدولية".

وشدد الوزراء على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة التالية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة.

وأضاف البيان أن هذه الجهود "ينبغي أن تراعي شواغل دول المنطقة، لا سيما ما يتعلق بأمن واستقرار دول الخليج العربي ومنطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل".

دعم الحقوق الفلسطينية

وبشأن فلسطين، شدد الوزراء على أن "القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن".

وجدد الوزراء دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسا لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

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ويأتي اللقاء مع انطلاق جولة مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا لاستكمال التفاهم المبرم بين الجانبين.

وكان أول اجتماع رباعي بين الدول الأربع عقد في الرياض يوم 20 مارس/آذار 2026، أعقبه اجتماع في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أواخر الشهر ذاته، ثم اجتماع ثالث في أنطاليا التركية يوم 17 أبريل/نيسان 2026 .

وأعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل يوم 14 يونيو/حزيران 2026، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم مذكرة تفاهم إسلام آباد، حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.