حريق مستودع هائل يفرض الطوارئ في لوس أنجلوس

أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ، السبت، في المدينة، إذ تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.

واندلع الحريق بعد ظهر الأربعاء في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46 ألف متر مربع. وقال مسؤولون في المدينة إن احتراق عازل رغوي واحتمال تسرب مادة الأمونيا وانصهار ألواح شمسية، كل ذلك أدى إلى تعقيد مكافحة الحريق.

ووصفت كارين باس، رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، الحريق في بيان بأنه "حادث كبير"، معلنة حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت إدارة إطفاء لوس أنجلوس في منشور على فيسبوك "وصلت رائحة الدخان إلى معظم أنحاء المدينة.. ندعو الجميع إلى الحد من التعرض له قدر الإمكان".

وعلى الرغم من احتواء الحريق إلى حد ما داخل المستودع، فإنه لا يزال مشتعلا ورائحة البلاستيك المحترق تملأ الأجواء.

وفي وقت مبكر، طُلب من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع في بويل هايتس، وهو حي متنوع في شرق لوس أنجلوس، البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب استنشاق الهواء.

وفتحت السلطات مراكز إغاثة تعمل على مدار الساعة للأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار.

لكن مسؤولي الإطفاء رفعوا تلك الأوامر لاحقا، مؤكدين أن الدخان ليس سامًّا ولا يختلف عن دخان حرائق المباني العادية.

وأصدر مسؤولو جودة الهواء تحذيرات لسكان المناطق المتضررة وطالبوهم بتجنب الأنشطة الخارجية.

وأعربت عضو مجلس المدينة، إيزابيل خورادو، التي تمثل المنطقة التي يشتعل فيها الحريق، عن قلقها بشأن الآثار الصحية الطويلة الأمد في بويل هايتس.

وقالت في بيان السبت "لقد عانى السكان لأيام من الدخان وأوامر البقاء في المنازل واضطرابات الحياة اليومية إضافة إلى التساؤلات المستمرة حول تأثير ذلك في صحتهم وسلامتهم".