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حريق مستودع هائل يفرض الطوارئ في لوس أنجلوس

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BOYLE HEIGHTS, CA - JUNE 18, 2026: The roof continued to smolder at a Lineage Logistics cold storage facility in Boyle Heights, CA on Thursday, June 18, 2026. There were questions about the air quality and possible health risks from ammonia that leaked during the blaze. (Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images)
مدة الفيديو 03 دقيقة 16 ثانية 03:16
Published On 21/6/2026

أعلنت سلطات لوس أنجلوس حالة الطوارئ، السبت، في المدينة، إذ تكافح فرق الإطفاء منذ أيام حريقا هائلا اندلع في مستودع وملأ سماء المدينة بدخان أسود كثيف.

واندلع الحريق بعد ظهر الأربعاء في مستودع للأغذية المجمدة تبلغ مساحته 46 ألف متر مربع. وقال مسؤولون في المدينة إن احتراق عازل رغوي واحتمال تسرب مادة الأمونيا وانصهار ألواح شمسية، كل ذلك أدى إلى تعقيد مكافحة الحريق.

ووصفت كارين باس، رئيسة بلدية ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، الحريق في بيان بأنه "حادث كبير"، معلنة حالة الطوارئ في المدينة.

وقالت إدارة إطفاء لوس أنجلوس في منشور على فيسبوك "وصلت رائحة الدخان إلى معظم أنحاء المدينة.. ندعو الجميع إلى الحد من التعرض له قدر الإمكان".

وعلى الرغم من احتواء الحريق إلى حد ما داخل المستودع، فإنه لا يزال مشتعلا ورائحة البلاستيك المحترق تملأ الأجواء.

LOS ANGELES, UNITED STATES - JUNE 20: Views of the Burning Lineage warehouse in Boyle Heights, Los Angeles, California, United States, on June 20, 2026. The fire broke out on Thursday at the facility in the Boyle Heights neighborhood near downtown Los Angeles and remained active three days later. Footage showed smoke continuing to rise from the warehouse while firefighting operations and safety measures remained in place around the site. Los Angeles officials have declared a local emergency as efforts to extinguish the fire continue. (Photo by Jon Putman/Anadolu via Getty Images)
اندلع الحريق منذ الأربعاء ولا تزال السلطات تحاول إخماده (الأناضول)

وفي وقت مبكر، طُلب من سكان المنطقة المحيطة بالمستودع في بويل هايتس، وهو حي متنوع في شرق لوس أنجلوس، البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ وتجنب استنشاق الهواء.

وفتحت السلطات مراكز إغاثة تعمل على مدار الساعة للأشخاص الذين لا يستطيعون الفرار.

لكن مسؤولي الإطفاء رفعوا تلك الأوامر لاحقا، مؤكدين أن الدخان ليس سامًّا ولا يختلف عن دخان حرائق المباني العادية.

وأصدر مسؤولو جودة الهواء تحذيرات لسكان المناطق المتضررة وطالبوهم بتجنب الأنشطة الخارجية.

وأعربت عضو مجلس المدينة، إيزابيل خورادو، التي تمثل المنطقة التي يشتعل فيها الحريق، عن قلقها بشأن الآثار الصحية الطويلة الأمد في بويل هايتس.

وقالت في بيان السبت "لقد عانى السكان لأيام من الدخان وأوامر البقاء في المنازل واضطرابات الحياة اليومية إضافة إلى التساؤلات المستمرة حول تأثير ذلك في صحتهم وسلامتهم".

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المصدر: الجزيرة + وكالات

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