"حرق لبنان بالكامل".. صدمة عالمية بعد تغريدة لبن غفير تدعو للإبادة

في مشهد يجسد أبشع صور التطرف، نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تغريدة مثيرة للجدل عبر منصة إكس، حصدت قرابة 19 مليون مشاهدة، وكتب بن غفير في منشوره أنه "مقابل كل دمعة تذرفها أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية، وأن لبنان بأكمله يجب أن يحترق".

وأضاف أنه "مع كل الاحترام للأمريكيين، يجب على إسرائيل أن توضح للعالم بأسره أن دماء أبنائها وأمن مواطنيها ليس مباحا للعبث"، وتابع أن "الواجب الأسمى هو حماية مواطني إسرائيل وجنود الجيش، وهذا الالتزام يسبق أي اعتبار آخر".

وكشف الوزير الإسرائيلي أنه قال لرئيس الحكومة، حتى في الاجتماعات المغلقة بينهم، إنه "مقابل كل دمعة من أم إسرائيلية، يجب أن تبكي ألف أم لبنانية"، وطالب بإنهاء ما وصفه بـ "لعبة البينغ بونغ"، وشدد على أنه في الشرق الأوسط لا يتحقق النصر بردود مدروسة واحتواء، بل يجب أن "يجنوا، وأن يمحوا، لهزيمة الإرهاب".

وأثارت التغريدة موجة غضب وتفاعلات واسعة، حيث تساءل الإعلامي بيرس مورغان عن كيفية استمرار أي شخص في دعم هذه الحكومة الإسرائيلية في حين يشارك فيها وزراء وصفهم بالوحوش المضطربين من الناحية النفسية مثل بن غفير الذي يدعو إلى إبادة جماعية في لبنان، ووصف الأمر بأنه مقزز.

ودفع هذا التعليق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت للرد على بيرس مورغان، حيث برر أن الجيش الإسرائيلي يعمل وفق القانون الدولي ضد حزب الله، وادعى أن أي شخص سيفعل الشيء نفسه إذا كانت عائلته في خطر.

وطالب بينيت بعدم إعارة أي انتباه لبن غفير، ووصفه بالمهرج الذي لا يمثل قيم إسرائيل أو أفعالها، وأشار إلى أنه لم يخدم يوما واحدا كجندي ولذلك فهو يتفوه بالهراء فقط، وأكد أنهم يدافعون عن أنفسهم في حرب لم يبدؤوها ولم يريدوها.

وفي تفاعل آخر، رد حساب يحمل اسم "أساف هدار" بصفته مواطنا إسرائيليا، وعبر عن أمله في أن يسمع العالم صوته، حيث أكد معارضته لهذه الحكومة السيئة بكل قلبه، وبصورة خاصة بن غفير الذي اعتبره من أسوأ الوزراء في تاريخ إسرائيل.

وأضاف هدار في تعليقه الذي حصد مليون مشاهدة، أنه يعاني مع الكثير من الإسرائيليين بسبب هذه الحكومة أكثر من أي شخص آخر، ويتوق لرؤية تغييرها في الانتخابات المقررة بعد 4 أشهر، وتعهد بفعل كل ما بوسعه لإزالة هذه الحكومة وجلب حكومة أفضل تصلح الأضرار وتعيد بناء العلاقات مع العالم الحر.

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من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن هذا التصريح ليس مجرد هذيان صادر عن شخص مجنون عشوائي يروج للإبادة، بل هو منشور علني من وزير الأمن القومي في النظام الإسرائيلي، وأضاف أن طائفة الموت المسؤولة عن الإبادة الجماعية ومقرها في تل أبيب تمثل تهديدا لكل البشرية ولكل إنسان، وأن مصلحتها الوحيدة هي الحرب الدائمة.

كما علق عضو البرلمان الأوروبي باري أندروز وطالب بتذكرة ذهاب فقط إلى لاهاي لمحاكمة بن غفير، بينما أكدت الإعلامية كريستال بول أن الحكومة الإسرائيلية مدمنة على القتل الجماعي.

وفيما يتعلق بتعامل منصة إكس مع هذه التغريدة، اكتفت الإدارة بتصنيف المنشور وكتبت عليه ملاحظة تفيد بأن هذا المنشور انتهك قوانين منصة إكس، ومع ذلك، فقد تبين للمنصة أنه قد يكون من المصلحة العامة أن يظل المنشور متوفرا للمستخدمين.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلات استغربت عدم حذف التغريدة أو تقييد حساب الوزير رغم فداحة المحتوى.

وفي هذا الصدد، علق الصحفي أوين جونز وأبدى دهشته، وطلب استيعاب الموقف، حيث أوضح أن منشور وزير الأمن القومي الإسرائيلي يحمل طابع إبادة جماعية إلى درجة أنه انتهك قواعد إكس، حتى في ظل إدارة إيلون ماسك، واستنكر كيف أن هذه الدولة لا تزال مسلحة ومتحالفة مع الغرب.

وبدوره، أوضح حساب إيه إف بوست الإخباري العام أن منشور بن غفير كان عنيفا لدرجة أن منصة إكس قررت أنه انتهك شروط خدمة المحتوى، لكنها أبقت عليه لأن بن غفير يعد شخصية ذات أهمية عالمية، وأشار الحساب إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم قفل حساب بن غفير بصورة مؤقتة بسبب مخالفة المحتوى.

تأتي تغريدة بن غفير في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من جنوده وضباطه وإصابة 20 آخرين في معارك مع حزب الله داخل الأراضي اللبنانية خلال الأسبوع الماضي.