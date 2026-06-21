لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها مدة 60 يوما دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة، لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال "لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز ⁠⁠لمدة 60 يوما ⁠⁠خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد ⁠⁠انتهاء فترة الستين يوما".

واستدرك قائلا، إلا أن الولايات المتحدة "قد تفرض رسوما لصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك ‌‌مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق ‌‌الأوسط ‌‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أغلق مضيق هرمز -اليوم السبت- ردا على ما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة "وإلا فإنها ستواجه مشكلات".

لكن المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي قال للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وإن حركة الملاحة تواصل التدفق، مضيفا أن القوات الأمريكية "تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم الخميس الماضي بين البلدين، سادت حالة من التفاؤل، ومرت في مضيق هرمز ناقلات تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وفق شبكة بلومبيرغ.

لكنْ لا تزال نحو 40 ناقلة نفط تحمل ما يقرب من 80 مليون برميل من النفط الخام تنتظر عبور مضيق هرمز، إذا تأكدت من أن عملية العبور سوف تكون آمنة، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.