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ترمب يهدد بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا فشل التفاوض مع إيران

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President Donald Trump speaks after touring the newly designated Air Force One presidential aircraft at Joint Base Andrews, Md., Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (أسوشيتد برس)
Published On 21/6/2026

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، بفرض رسوم في مضيق هرمز إذا انقضت مهلة وقف إطلاق النار المعلن عنها مدة 60 يوما دون اتفاق مع إيران، مشددا على أنه خلال المدة المذكورة، لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصة تروث سوشيال "لن تكون هناك رسوم في مضيق هرمز ⁠⁠لمدة 60 يوما ⁠⁠خلال فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد ⁠⁠انتهاء فترة الستين يوما".

واستدرك قائلا، إلا أن الولايات المتحدة "قد تفرض رسوما لصالحها في حالة عدم إبرام الاتفاق، وذلك ‌‌مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك الحارس لدول الشرق ‌‌الأوسط ‌‌بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أغلق مضيق هرمز -اليوم السبت- ردا على ما وصفته طهران بانتهاكات أمريكية وصهيونية لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب، كما دعت الخارجية الإيرانية واشنطن إلى الإسراع بتنفيذ بنود المذكرة "وإلا فإنها ستواجه مشكلات".

Vessels at the Strait of Hormuz, as seen from Musandam, Oman, June 18, 2026. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
سفن متوقفة بمضيق هرمز الذي أعاد الحرس الثوري إغلاقه اليوم (رويترز)

لكن المتحدث باسم القيادة المركزية في الجيش الأمريكي قال للجزيرة إن إيران لا تتحكم في مضيق هرمز وإن حركة الملاحة تواصل التدفق، مضيفا أن القوات الأمريكية "تراقب الوضع لضمان استمرار الملاحة عبر المضيق".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم الخميس الماضي بين البلدين، سادت حالة من التفاؤل، ومرت في مضيق هرمز ناقلات تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وفق شبكة بلومبيرغ.

لكنْ لا تزال نحو 40 ناقلة نفط تحمل ما يقرب من 80 مليون برميل من النفط الخام تنتظر عبور مضيق هرمز، إذا تأكدت من أن عملية العبور سوف تكون آمنة، وفق ما ذكرته الشبكة الأمريكية.

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المصدر: الجزيرة

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