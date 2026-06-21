ترمب: ستارمر سيستقيل بعد فشله الذريع

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتنحى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من منصبه تحت وطأة ضغوط شديدة.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، أن "ستارمر سيستقيل من منصب رئيس الوزراء"، مضيفا أنه "فشل فشلا ذريعا في مسألتين بالغتي الأهمية هما الهجرة والطاقة.. أتمنى له التوفيق".

وفي هذا السياق، أفاد وزير الأعمال والتجارة البريطاني بيتر كايل بأن ستارمر يفكر بالواقع السياسي والتحديات التي تواجهه، ويُجري "محادثات مع مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص".

وتتقاطع هذه التصريحات والمواقف مع ما كشفت عنه وسائل إعلام غربية من بينها صحيفة أوبزرفر البريطانية التي توقعت أن ستارمر "سيحدد جدولا زمنيا للمغادرة".

وفي الاتجاه نفسه، كشفت شبكة سكاي نيوز أن وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر كانت من بين كبار الوزراء الذين نصحوا ستارمر بالاستقالة.

وتأتي هذه التطورات بعد فوز خصم ستارمر السياسي آندي برنهام في انتخابات تشريعية فرعية، أول أمس الجمعة، بمقعد نيابي، بات يؤهله لمنافسة ستارمر على منصبي زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء، بعدما استوفى برنهام شرط العضوية في البرلمان ليترشح لزعامة الحزب.