بين اليمين واليسار.. جولة انتخابات رئاسية حاسمة اليوم في كولومبيا

يتوجه الكولومبيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد للبلاد في جولة حاسمة، بعد تعذر فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى التي أُجريت في 31 مايو/أيار الماضي.

ويحتدم السباق الانتخابي بين مرشح تيار أقصى اليمين المحامي أبيلاردو دي لا إسبرييلا الذي كان قد تصدّر الجولة الأولى بحصوله على 43.7% من الأصوات، ومرشح التيار اليساري والتحالف الحاكم الحالي السيناتور إيفان سيبيدا، المقرب من الرئيس الحالي غوستافو بيترو، الذي حل في المرتبة الثانية في الجولة الأولى بنسبة 40.9%.

وتأتي جولة الحسم وسط انقسام بين الناخبين وحتى داخل صفوف الجيش بشأن خطط المرشح الأوفر حظا لشن هجوم عسكري ضد الجماعات المسلحة التي عادت إلى النشاط.

ويطرح المرشحان رؤيتين متعارضتين لمستقبل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حيث تعهد دي لا إسبرييلا بقطع مسار التفاوض مع الجماعات المسلحة، والعودة إلى مقاربة أمنية وعسكرية أكثر تشددا في مواجهة الجريمة والعنف، في حين يلتزم سيبيدا بمواصلة نهج بيترو خصوصا في ملفات مكافحة الفقر والتفاوض مع الجماعات المسلحة.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2016، أُبرم اتفاق سلام ثنائي بين حكومة كولومبيا ومتمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) الذي أنهى حربا أهلية تُعَد الأقدم والأطول في أمريكا اللاتينية، واستمرت مفاوضاته أكثر من أربعة أعوام.

ورغم ذلك فلا تزال فصائل منشقة عن حركة فارك تنشط بعد رفضها ذلك الاتفاق.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، وجّه الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو انتقادات لاذعة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد إعلان الأخير دعمه مرشح اليمين دي لا إسبرييلا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

إعلان

ويُعَد دي لا إسبرييلا -القادم من خارج المؤسسة السياسية التقليدية- من مؤيدي ترمب، وقد خاض حملته الانتخابية من خلف زجاج مضاد للرصاص.

وعشية التصويت، كان اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا يتقدم بفارق طفيف في استطلاعات الرأي على منافسه اليساري، فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "أطلس إنتل" حصوله على 50.9% من نيات التصويت، مقابل 43.1% لسيبيدا.

لكن نحو 5.9% من المشاركين قالوا إنهم لم يحسموا خيارهم بعد، أو إنهم ينوون إبطال أصواتهم. وقد تكون هذه الكتلة حاسمة في سباق لا تزال الفوارق فيه ضيقة.

ومع ذلك، يحذر مراقبون من التعامل مع الاستطلاعات بوصفها نتيجة مسبقة. ففي الجولة الأولى، كان سيبيدا متقدما في استطلاعات ما قبل التصويت، قبل أن يحل دي لا إسبرييلا أولا في النتيجة النهائية.

وتنافس في الجولة الأولى 14 مرشحا في السباق الرئاسي، لكنَّ أيا منهم لم يبلغ عتبة 50% اللازمة لحسم السباق، مما استدعى اللجوء إلى جولة إعادة.

ويحق لنحو 41 مليون مواطن في كولومبيا التصويت لاختيار خليفة للرئيس اليساري بيترو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثانية.

ومن المتوقع أن يتسلم الفائز منصب الرئاسة رسميا في 7 أغسطس/آب المقبل.