عثرت الشرطة الفرنسية على لوحة مسروقة لبابلو بيكاسو خلال مداهمة منزل في ضواحي باريس، ضمن تحقيق مرتبط بتهريب المخدرات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في كريتاي، جنوب شرقي العاصمة الفرنسية.

وقال مكتب المدعي العام إن "هذا الاكتشاف حدث خلال عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق بتهريب مخدرات"، مشيرا إلى فتح تحقيق بجرمَي السرقة والاتجار بالمسروقات.

وأفاد المكتب بأن 4 أشخاص مثلوا، الجمعة، أمام المحكمة في جلسة استماع على خلفية القضية.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، التي كانت أول من نشر الخبر، نُفذت عملية التفتيش الاثنين الماضي داخل منزل في مدينة شامبيني سور مارن، شرقي باريس، على يد محققين كانوا يبحثون عن مخدرات.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ضبطت، إلى جانب لوحة بيكاسو، نحو 20 كيلوغراما من راتنج القنب، وملابس فاخرة تُقدَّر قيمتها بمئات آلاف اليوروهات، إضافة إلى مبالغ نقدية باليورو.

وأكد مكتب المدعي العام في كريتاي أنه تم التحقق من أصالة لوحة بيكاسو، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.

وبحسب "لو باريزيان"، فإن اللوحة كانت مسروقة من مكان تخزين في باريس، وقد تصل قيمتها إلى ما بين 12 و15 مليون يورو، وتمثل ماري تيريز والتر، رفيقة بيكاسو بين عامي 1927 و1935.

ورجحت الصحيفة ألا تكون اللوحة هي "الحمامة مع البازلاء"، التي سُرقت من متحف الفن الحديث في باريس عام 2010.

وأشارت إلى أن أحد الأشخاص الذين راقبتهم الشرطة كان يعمل، وفق مصدر شرطي، في مستودع للسلع الفاخرة، ويُشتبه بأنه كان يستولي تدريجيا على ملابس وأشياء ثمينة من هناك، بينها لوحة بيكاسو.