السودان: هجمات للدعم السريع بالمسيّرات وأوروبا تدعو لوقف التصعيد

شنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع اليوم الأحد هجمات على أسواق ومحطات وقود في عدة مدن بولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان، في حين دعا الاتحاد الأوروبي، الدعم السريع إلى وقف هجماته على مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان.

وقال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن "قصفا نفذته طائرة مسيّرة تابعة للدعم السريع صباح اليوم استهدف محطة وقود في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، مما أدى إلى مقتل مدني على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين".

وأضاف المصدر أن مسيّرات الدعم السريع استهدفت كذلك محطات وقود في مدينتي أم روابة والرهد بولاية شمال كردفان، مما أدى إلى تدميرها وإصابة عدد من المواطنين.

وفي سياق متصل، أكد الجيش السوداني أن دفاعاته الجوية تصدت الأحد لهجوم شنته قوات الدعم السريع بمسيّرات انقضاضية على مدينة الدّلَنج بولاية جنوب كردفان.

وذكر الجيش أن الهجوم استهدف عددا من المواقع، من بينها محلات تجارية في محيط سوق الدّلَنج، مشيرا إلى أن الهجوم سبقه قصف بالمدفعية الثقيلة للمدينة.

دعوات أوروبية

وفي سياق متصل، دعا الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع إلى الوقف الفوري لهجماتها على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.

وشدد بيان لمكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد على ضرورة وضع حد لقتل المدنيين، وأعمال العنف الموجهة ضد المجموعات العرقية، واستهداف البنية التحتية المدنية.

ودعا البيان الأوروبي كذلك إلى السماح للمدنيين بمغادرة المنطقة بحرية وأمان، إضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول السريع والآمن دون عوائق.

والخميس، حذرت منظمة الأمم المتحدة من خطر اندلاع موجة جديدة من العنف الواسع النطاق في مدينة الأبيض، وسط تقارير عن حشود عسكرية كبيرة لقوات الدعم السريع، وتصاعد هجمات الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي.

والجمعة، قالت شبكة "أطباء السودان" إن قصف قوات الدعم السريع لمنشآت مدنية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان أدى إلى خروج مرافق طبية ومحطات مياه عن الخدمة.

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وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت المدينة هجمات بطائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص، دون تعقيب من قبل تلك القوات.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.