الأردن ينفذ حكم الإعدام على 6 مدانين بقضايا "إرهابية وجنائية"

نفذت السلطات الأردنية أحكام الإعدام ضد 6 مدانين بقضايا "إرهاب واتجار بالمخدرات"، بعد أحداث تسببت في مقتل عناصر من قوات الأمن، وفق ما أفاد به وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم الأحد.

وقال المومني -في بيان- إن أحكاما بالإعدام حتى الموت نُفذت ضد 6 "مجرمين مدانين بقضايا إرهابية وجنائية أفضت إلى استشهاد وإصابة مجموعة من رجال الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة".

وبيَّن أن ذلك جرى في ملفات عدة و"بعد اكتساب الأحكام الصادرة بحقهم درجة القطعية"، مشيرا إلى أن الأحكام نُفذت تحت إشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة تطبيقا لنص المادة 359 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ووفق البيان، فإن من بين الستة اثنين متورطين في "قضية خلية السلط الإرهابية" حين قتل 6 عناصر أمن و3 "إرهابيين" خلال مداهمة في أغسطس/آب 2018.

كما نُفذ حكم الإعدام بمدان في "قضية إرهابية راح ضحيتها الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح"، وهو نائب مدير شرطة محافظة معان الذي قُتل في ديسمبر/كانون الأول 2022 خلال "أعمال شغب" احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وشمل التنفيذ أيضا "تاجر مخدرات مدانا بمقاومة موظفين وإطلاق النار عليهم"، مما أدى إلى مقتل عنصر أمن عام 2014، وتاجر مخدرات آخر مدانا "بتهمة مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات"، مما أدى إلى مقتل عنصر أمن عام 2017.

ونُفذ حكم الإعدام أيضا بحق تاجر مخدرات مدان بقتل ضابط برتبة ملازم أول عام 2018.

ويصدر القضاء الأردني أحكاما بالإعدام، غير أن تطبيقها يبقى محدودا. وتعود آخر عمليات الإعدام إلى الرابع من مارس/آذار 2017، حين نُفذ الحكم بحق 15 متهما، من بينهم 10 أدينوا بتهمة ارتكاب "أعمال إرهابية".